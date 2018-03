Nepečený zázvorový cheesecake podle blogerky Romany Böhmové

Receptů na cheesecake najdete na internetu nespočet. Já jsem ale vyzkoušela nové netradiční spojení chutí. Zázvorová příchuť dodá jemnému krému zajímavý nádech a v kombinaci s karamelovými sušenkami mu jen tak někdo neodolá.

Ingredience:

150 g karamelových sušenek

50 g rozpuštěného másla

200 g mascarpone

250 g krémového sýra

250 ml smetany ke šlehání

130 g moučkového cukru

šťáva z ½ citronu

kůra z ½ citrónu

50 ml zázvorového sirupu



V mixéru rozmixujeme sušenky najemno a smícháme s rozpuštěným máslem.



Formu na dort (průměr 18 až 20 cm) vyložíme pečicím papírem a dno pokryjeme vzniklou směsí. Směs dobře upěchujeme a dáme chladit do lednice.



Mezitím si připravíme krém. V robotu ušleháme mascarpone, krémový sýr a smetanu ke šlehání. Když smetana začne houstnout, přidáme prosátý cukr, šťávu a kůru z citronu i zázvorový sirup. Vše ještě chvíli šleháme.



Nakonec navršíme krém na sušenkový základ do dortové formy, uhladíme a necháme vychladit do druhého dne.

Další zajímavé recepty od Romany Böhmové najdete na jejím blogu Na skok v kuchyni.