Rolls Royce pracuje na létajícím taxi. Vznese se v dalším desetiletí

Britská strojírenská firma Rolls-Royce navrhla systém elektrického pohonu s vertikálním vzletem a přistáním pro létající taxi, které by mohlo přepravovat čtyři až pět osob. Společnost to oznámila s tím, že její stroj by se k obloze mohl vznést na počátku příštího desetiletí.

Letoun vybavený systémem pohonu EVTOL (electric vertical take-off and landing) by mohl cestovat rychlostí 402 kilometrů za hodinu a uletět zhruba 800 kilometrů.

Podobné projekty v poslední době oznámila řada leteckých a technologických firem, Airbus a Uber nevyjímaje. Rolls-Royce nyní hledá pro vývoj letounu partnerské firmy.

Společnost uvedla, že počáteční koncepce EVTOL používá pro výrobu elektřiny technologii plynových turbín, které napájejí šest nízkohlučných elektrických pohonných jednotek. Křídla letounu se budou moci otáčet o 90 stupňů, což umožní, aby mohl vzlétnout nebo přistát vertikálně. Mohl by také využívat stávající heliporty a letiště.

"Věříme, že vzhledem k práci, kterou dnes na vývoji hybridního elektrického pohonu děláme, by tento model mohl být dostupný v období od začátku do poloviny roku 2020. Za předpokladu, že lze takový životaschopný komerční model vytvořit," uvádí se v prohlášení firmy. Více podrobností zveřejní Rolls-Royce na evropském mezinárodním aerosalonu ve Farnborough u Londýna, který začíná dnes, uvedl server BBC.