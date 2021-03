Sedm tipů, jak vytvořit ideální prostředí pro malého alergika

S pylovými a jinými alergiemi se potýká skoro každý čtvrtý Čech a toto číslo každým rokem stoupá, nejvíce se nárůst projevuje u dětí a adolescentů. Pokud se u vašeho potomka vyskytne nějaký druh alergie, je důležité udělat v domácnosti změny a zabezpečit alergikovi bezpečné prostředí. Někdy jde jen o malé věci, s jinými je naopak dobré počítat hned při nákupu vybavení a zařizování dětského pokoje.

Zdravý spánek je základ úspěšného dne

Nejen pro alergiky je důležité se hned při nákupu matrace zaměřit na kvalitu. Vhodnou volbou jsou latexové nebo matrace ze studené pěny. Tyto materiály jsou hygienické a velmi vzdušné. Dále lze matrace impregnovat různými biocidními přípravky na textilie, které zahubí až 100 % alergenů, ale mohou vyvolat kožní podráždění, zejména u malých dětí. Bezpečnou alternativou jsou potahy na matrace vyrobené z přírodních látek. Nejčastěji se používají potahy s obsahem aloe vera, medicottu, sanitizedu a lyocellu. Ty by měly zaručit absolutní ochranu před roztoči jak pro malé, tak i pro velké snílky.

Pryč se zbytečnými textiliemi

Záclony, koberce a lůžkoviny jsou bezkonkurenčně největšími lapači prachu. Na záclonách a závěsech se navíc kromě prachu a roztočů usazují i pyly, které při každém otevření oken, zvláště na jaře, pronikají dovnitř do pokoje. Větrání je však pro lidské zdraví velmi podstatným faktorem. Pokud chcete svému dítěti dopřát prostředí bez nadbytečných alergenů, vyměňte závěsy za žaluzie nebo omyvatelné rolety, koberec nahraďte jiným druhem měkké podlahy, která je vhodná k mokrému čištění, a lůžkoviny volte jen takové, které jsou přímo určeny pro alergiky a lze je prát při vysokých teplotách.

Bezpečné větrání

Čerstvý vzduch v dětském pokoji může mít veliký vliv na vývoj a tělesnou i duševní pohodu dětí. "Větrání je velmi důležité pro odstranění neviditelných drobných škodlivin v ovzduší našich bytů. Mohou být zdrojem našeho dyskomfortu v dýchacích cestách, jako je pálení či škrábání v krku. Méně kyslíku ve vydýchaném vzduchu způsobuje poruchu soustředění a předčasnou únavu," uvádí dětská lékařka Jarmila Seifertová. Větrat by se mělo v celém bytě, a to minimálně jednou za den. Nejefektivnější je intenzivní větrání na 3-5 minut ráno po probuzení. Odstraníte tak z pokoje vlhkost, která se přes noc nashromáždila. Dospělý člověk totiž během spánku může vypotit až 750 ml potu, a i když u dítěte je množství menší, stále nepříznivě ovlivňuje vlhkost v pokoji. U alergika však bojujete s tím, že při jakémkoliv otevření oken či dveří proniknou do prostoru dráždivé částice. Pokud chcete svému dítěti dopřát zdravé, ale zároveň větrané prostředí zaručující příznivé mikroklima bez přítomnosti prachů, pylů a roztočů, ideálním řešením je koupě větrací jednotky. "Pořízení lokální větrací jednotky je dobrou volbou nejen v domácnosti alergiků. Velkou výhodou jsou pylové a prachové filtry. Ty zvládnou eliminovat množství částic, které by se do domu dostalo běžným větráním. Jednotka navíc zajistí řízené větrání bez hluku z ulice a bude vyměňovat vzduch automaticky dle naprogramování," vysvětluje specialista společnosti KORADO, Martin Preclík. Díky tomu nemusíte myslet na to, zda jste už dneska větrali, jaká je venku smogová situace a jaké pyly zrovna lítají v ovzduší. Větrací jednotky také regulují vlhkost v obydlí a mohou ji udržovat na optimálních 50 %, které alergikům nejvíce prospívají. Pokud je vlhkost totiž větší, pozitivně podporuje růst plísní a řas. Naopak když je nižší, dráždí dýchací cesty a vysušuje sliznice i kůži.

Nábytek ano, ale nejlépe na kolečkách

Všeobecně platí, že v pokoji malých alergiků by mělo být co nejméně nábytku. Samozřejmě mu ale nemůžete připravit sterilní jeskyni s postelí a jednou židlí. Z tohoto důvodu pořiďte nábytek na kolečkách, který se snadno přesouvá a lze pod ním i za ním jednoduše uklidit. Pokud je to možné, také se vyvarujte polic a knihoven. Ty by vždy měly být skryté aspoň za skleněnými dvířky nebo lehce dostupné pro pravidelný úklid. Další alternativou jsou vestavěné skříně, které dosahují až ke stropu. Díky tomu se na jejich povrchu neusazuje prach. Pokud zvolíte tuto cestu, je důležité skříně pravidelně otevírat a v pokoji větrat. Zamezíte tak vzniku možných plísní, které skříně často napadají díky vlhkosti z nošeného a nedosušeného oblečení.

Nebezpeční mazlíčci

V rámci příznivého prostředí s minimem alergenů si není radno pořizovat domácí mazlíčky. Nejvíce alergenní jsou kočky, ptáci, křečci, králíci a morčata. I když alergie nemusí být na první pohled zřejmá, dlouhodobé vystavování se alergenům vede k oteklým nosním sliznicím, zhoršenému dýchání a v extrémních případech může vést i k tomu, že nevědomky začnete dýchat ústy. Což je nežádoucí, vzduch by vždy měl procházet nosem, kde se dostatečně ohřeje a zbaví poletujících mikročástic. Pokud si ale svůj život bez zvířat neumíte představit, volte takové rasy, které jsou hypoalergenní. Pokud se dále budeme bavit o kočkách a psech, umývejte je alespoň jednou týdně šamponem neutralizujícím alergeny. Také prostor jeho pohybu omezte na místnosti, kde se běžně nespí, a zvířecí pelíšek často perte a udržujte v čistotě.

Domácí kousek přírody

V každé domácnosti by měla být aspoň nějaká zeleň a u alergiků se na ni často zapomíná. Naštěstí i do jejich pokojů existují rostliny, které mohou s onemocněním pomoct. Ideální je například aloe vera, kterou NASA označila jako jednoho z nejlepších a nejúčinnějších bojovníků proti špatnému vzduchu v domácnosti. Další je oblíbenou rostlinou je pokojový břečťan, který má údajně též schopnosti čistit vzduch. Díky tomu se alergikovi bude lépe dýchat a vyvaruje se nadměrného dráždivého kýchání.

Úklid jako od profesionála

Pro alergiky je důležité volit při úklidu domácnosti speciální postupy. V první řadě by to měly být takové, které co nejméně víří vzduch a s ním i alergeny. Z tohoto důvodu vždy upřednostňujte vysavače umožňující parní nebo mokré vysávání a hadříky z mikrovláken. Také se raději vyvarujte nadměrného používání chemických čističů, které mohou alergika dráždit jak při přímém kontaktu, tak i při vdechnutí výparů. Jednoduchou metodou, jak eliminovat prachové a pylové částice, je zmrazení. Tento postup se doporučuje u textilních hraček, oblečení ale například i u lůžkovin. Postačí, když předměty dáte asi na 2 hodiny do mrazáku. Co se týče čistění ostatních hraček, ideální je kupovat rovnou takové, které jsou omyvatelné nebo pratelné při teplotě 60 °C. Ta je totiž považována za minimální hranici pro zneškodnění alergenů.