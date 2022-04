Šest rad, jak se připravit na zahájení cyklistické sezony

Jaro je tu a s ním přichází i začátek letošní cyklistické sezony. Pomalu, ale jistě se otepluje, a první hřejivé sluneční paprsky lákají ven náruživé i rekreační cyklisty. Ať už se chystáte jen na kratší vyjížďku po městské cyklostezce nebo si troufáte na delší výlet, je nutné dodržet pár základních pravidel. Tím prvním je nechat po zimě jízdní kolo zkontrolovat, ideálně ho dát do servisu. To ale není vše. Víte, jak se na "cyklovýlet" připravit, jaká je povinná výbava a co vše se vyplatí mít s sebou?

1. Helma je základ

Ačkoli v České republice platí, že cyklistická přilba je povinná pro děti do 18 let, ani dospělí by neměli podceňovat její užitečnost. A proč? Z dat Centra dopravního výzkumu vyplývá, že ze 43 usmrcených cyklistů v roce 2021 jich 31 nemělo přilbu. Ze statistik také vyplývá, že helmu podceňuje především starší generace, lidé nad 55 let. "Často jsou to lidé, kteří za celý dosavadní život přilbu nepotřebovali, a necítí potřebu si ji pořizovat ani ve vyšším věku. Právě na ně jsme cílili například předvánoční kampaní, kdy jsme apelovali na děti a vnoučata, aby jim přilbu koupili pod stromeček," říká k tomu Markéta Novotná, metodička dopravní výchovy z Týmu silniční bezpečnosti, který je iniciátorem kampaně Na kole jen s přilbou. "Je prokázáno, že vhodná helma dokáže zabránit až 80 % závažných zranění hlavy cyklistů," doplňuje Eva Svobodová z pojišťovny UNIQA.

2. Buďte vidět

Vidět a být viděn. Reflexní předměty nejsou nic drahého a v obchodech, ať už v obyčejné drogerii, papírnictví, v cykloservisu nebo na čerpací stanici jsou běžně k odstátní v podobě nejrůznějších odrazek, přívěsků, nálepek, pásků. U malých dětí se doporučuje vybavit je i fluorescenční vestou s reflexními pruhy. Ta totiž zvyšuje viditelnost nejen za tmy, ale i za světla.

3. Povinná výbava platí i pro cyklisty

Stejně jako je povinná výbava pro automobily, vyžaduje Policie ČR po cyklistech povinné vybavení jízdního kola. Víte, co do něj patří?

• zadní odrazka červené barvy

• přední odrazka bílé barvy

• nezávislé brzdy

• oranžové odrazky na paprscích kol

• oranžové odrazky na obou stranách pedálů

Pro bezpečnou jízdu by dále kolo nemělo mít ostré hrany řídítek, aby při pádu nedošlo ke zranění. K doporučené výbavě pak především pro případ, kdy jedete za snížené viditelnosti, patří přední světlomet s bílým světlem, který by měl být seřízen tak, aby neoslňoval protijedoucí, a zadní červené světlo. Dále se určitě vyplatí mít účinné blatníky, krytku řetězu, zvonek a zámek na kolo. Když kolo zamykáte, připoutejte ho k pevnému předmětu současně za rám a přední kolo. Pumpička, případně i sada na lepení píchlé duše není úplně od věci.

4. Plaťte chytře

Znáte to, během celodenního výletu, ale i kratší odpolední vyjížďky projíždíte okolo stánku s občerstvením a dostanete chuť na zmrzlinu, nebo máte hlad a párek v rohlíku na doplnění energie skvěle bodne. Co je pohodlnější a rychlejší varianta než hledat drobné po kapsách a taštičkách na kole? Platit mobilem nebo chytrými hodinkami. Pokud ještě kartu v mobile nemáte, zkuste o tom zapřemýšlet. Určitě to nejen během výletů oceníte.

"Platby mobilním zařízením nebo chytrými hodinkami jsou bezpečnou a rychlou formu placení, kdy vůbec není nutné mít u sebe plastovou platební kartu. Každá karta má své speciální virtuální číslo, které je spojeno pouze s vaším telefonem či hodinkami. Platbu pak potvrzujete pinem, otiskem prstu nebo skenem obličeje, nikdo jiný tak s vaším přístrojem nezaplatí," popisuje Jakub Komenda, šéf digitálního bankovnictví Skupiny MONETA.

5. Cyklista může také způsobit škodu

Máte pojištění odpovědnosti? I když už jezdíte mnoho let bez nehody, neznamená to, že se nemůžete připlést do nějaké nepříjemné situace. Pojišťovna UNIQA ročně eviduje stovky případů, kdy cyklista sám za jízdy způsobí škodu na majetku nebo újmu na zdraví někomu jinému. "Zaznamenali jsme přejetí psa, kolizi dvou vozidel v důsledku zakolísání cyklisty při předjíždění nebo srážku dvou cyklistů v zatáčce s vážným zraněním. Dokonce máme zkušenost ze střetu cyklisty v plné rychlosti se splašeným koněm," uvádí příklady Svobodová s tím, že některé takto vzniklé škody lze hradit z pojištění občanské odpovědnosti. Z příhod současně vyplývá, že vyplatit se může i úrazové pojištění.

6. Stáhněte si aplikaci Úžasná místa

Když dojdou nápady, kam se na výlet vydat, mnoho z nás často vyhledává nějaký pěkný cíl na internetu. Ještě snazší to může být díky mobilní aplikaci Úžasná místa. Ta aktuálně patří mezi vůbec nejpopulárnější online programy u nás: po téměř roce od jejího spuštění ji má nainstalováno již pře 160 tisíc uživatelů. Základní myšlenkou aplikace a původně také facebookové skupiny je vzájemné sdílení cestovatelských a fotografických zážitků. Kromě zajímavých míst, ale nově můžete v aplikaci najít také místa, kde zaplatíte kartou nebo například cestu k nejbližšímu bankomatu. To vše díky spolupráci s MONETA Money Bank. "Smyslem naší spolupráce je nabídnout uživatelům této aplikace ucelený interaktivní přehled tuzemských turistických míst, kde lze platit online a zároveň zobrazit pozici nejbližšího bankomatu od místa, na kterém se uživatel v dané chvíli nalézá. Jsme přesvědčeni, že novou funkcionalitu fanoušci Úžasných míst ocení," uvedla v této souvislosti mluvčí Skupiny MONETA Zuzana Filipová.

A proč byla toto nová funkce do aplikace přidána? "Divili byste se, ale zjistit na internetu jednoduše na jednom místě, kde se dá platit kartou, je i v roce 2022 téměř nadlidský úkon. Mám velkou radost, že se nám společně s Monetou podařilo vytvořit v naší aplikaci tuhle užitečnou inovaci, která vám zpříjemní výletování po Česku." potvrdila zakladatelka aplikace Úžasná místa Kristýna Audi Turynová.

PŘIPOMÍNKA na závěr: Na alkohol zapomeňte

Každý cyklista je účastníkem silničního provozu, jedním s těch nejzranitelnějších, a proto je dobré nezapomínat, že i pro vás platí pravidla. Tím nejdůležitějším je, že cyklista nesmí na kolo usednout pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek. Dále nesmí za jízdy telefonovat nebo psát SMS zprávy a musí se plně věnovat jízdě.