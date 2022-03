Šestero tipů: Jak o volnu netrávit u plotny moc času a nebýt jen na špagetách

Ať už se blíží dovolená, prázdniny či jen víkend, většina z nás se primárně těší na to, až si pořádně odpočine. Pokud ale zrovna nesměřujete do míst, kde se postarají o vaše kručící břicha, určitě už přemýšlíte nad tím, co s sebou sbalit k jídlu nebo jestli budete nakupovat na místě, či pojedete stylem "někde něco ulovíme."

Rodinná (a nejen ta) dovolená je sice událostí krásnou, ale občas poměrně stresující. Kdo má totiž neustále krmit ty hladové krky? Většinou to padne na maminky (otcové a jiní rodinní příslušníci prominou) a co si budeme povídat, není to vždycky zrovna výhra. Aby se vaše dovolená nezvrtla jen v neustálé přemýšlení nad tím, co uvařit a kdy, daly pro vás autorky kuchařek Velká svačinková a Velká obědová bichle dohromady praktické tipy, jak si (nejen) dovolenou usnadnit a mít pohodu.

Nikdo totiž nechceme trávit ve dnech volna příliš mnoho času tím, že budeme stát u plotny a vařit. Samozřejmě pokud je pro vás představa relaxace vaření pro tlupu, mlčíme a šoupeme nohama. Je-li tomu přesně naopak, nechte se inspirovat šesterem rad, jak si přípravu pokrmů (nejen) ve volných dnech usnadnit.

1) Naplánujte si, co budete jíst, nebo využijte náš jídelníček

Plánování pokrmů od snídaně až po večeři může být pro mnohé z nás noční můrou. Věnovat chvíli přípravě jídelníčku se nicméně vyplatí a naplánovat na každý den aspoň jedno jídlo, se kterým můžete počítat a budete na něj mít ingredience, vám ušetří spoustu energie. "Buďte k sobě laskaví a nepeskujte se za to, pokud se připraveného plánu nebudete za každou cenu držet. My jsme vám práci ušetřily a připravily pro vás 5denní jídelníček se snídaní, obědem a večeří. Můžete ho brát jako inspiraci nebo ho prostě a jednoduše použít celý. Dá se v něm libovolně upravovat počet porcí a poté jednoduše vygenerovat nákupní seznam, který můžete sdílet s tím, koho vyšlete do obchodu, " říká dvojice autorek Velké svačinkové a Velké obědové bichle Pavlína Mähringová a Veronika Břicháčková.

2) Přemýšlejte nad tím, co si zabalit

Pokud to vezmeme co nejvíce minimalisticky, bezvadně se s sebou hodí například těstoviny, kuskus či bulgur. Jejich příprava je rychlá a dají se udělat například s jednoduchou omáčkou z rajčat nebo se zavařeným masem, tuňákem či kouskem dobré šunky. Na snídani se nebojte experimentovat s pomazánkami nebo třeba i palačinkami či lívanci, které můžete dále využít na svačinu i k večeři. Skvělou službu můžou také udělat luštěniny - cizrna, červená čočka nebo již předvařené fazole. Krásně zasytí a opět se z nich dají vytvořit výborná jídla. Pita chléb či tortilly jsou bezvadně skladné a mohou posloužit vlastně kdykoli během dne. Stačí je jen naplnit, srolovat či přeložit a je hotovo.

3) Vařte na více chodů

Snažíte-li se ušetřit na dovolené čas pro sebe, je velmi praktické vařit jídlo tak, aby vás zasytilo například na dvakrát, nebo dokonce na třikrát. Jeden den ho připravíte ve větším množství, aby zbylo a nedošlo k tomu, že jej mlsné jazýčky spucují celé. Další den pak už jen těžíte ze zbytků. "Skvěle se tak hodí například pečené kuře, vepřová pečeně (trhané vepřové) nebo třeba základní boloňská omáčka - jeden den si dáte čerstvě uvařené jídlo, druhý den jej použijete například za studena v chlebu a nakonec ze zbytku můžete vytvořit třeba jednoduchou pomazánku nebo maso zapéct v tortille. Boloňskou pak můžete zpracovat například do quiche nebo také do tortilly se sýrem," popisuje Pája s Veronikou.

4) Zapojte i ostatní členy domácnosti do přípravy jídel

Možná si říkáte, že nebudete ukrajovat z času ostatních členů rodiny a v kuchyni se obětujete, ale co si z přípravy jídla udělat hezký společný rituál a zábavu? Skvělým příkladem je třeba grilování (barbeque). Zapojit členy domácnosti můžete ale i do přípravy sladké dobroty nebo obyčejných obložených chlebů. Nejenže vám to ušetří čas, ale naučíte je tím více si jídla vážit a uvědomit si, že jeho příprava něco zabere. Hlavně u malých dětí tím pak krásně budujete zodpovědnost za to, co si k jídlu připraví, a uvidíte, jak na sebe budou pak pyšné.

5) Vařte společně s partou

"Vždycky si užíváme, když můžeme otestovat pokrmy z jiných kuchyní. A to nejen těch exotičtějších, ale třeba i oblíbená jídla, co kuchtí naši kamarádi. Rozdělit si práci tak, že každá rodina ukuchtí jeden den nějaké jídlo, je báječný způsob, jak se nejen seznámit s chutěmi jiné domácnosti, ale i si odpočinout od vaření. Pokud to tedy jde a jedete ve větší partě, využijte této možnosti a ochutnávejte," radí autorky Velké svačinkové a Velké obědové bichle.

6) Dopřejte si i něco lokálního

Zaplatit účet v restauraci za početnou rodinu je občas téměř infarktovou záležitostí. Ono prostě dobré jídlo pro celou rodinu něco stojí. Ale buďte k sobě ve svém volnu laskaví a zkuste si dopřát alespoň jedno jídlo od lokálního kuchaře. Podpoříte tak místní kulturu či ekonomiku a zároveň si odfrknete. A hlavně ochutnáte jídlo kraje, ke kterému byste se jinak třeba ani nedostali.

Užívejte si dny volna a ať máte jen krásné nejen jídelní vzpomínky.