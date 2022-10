Šetřete, ale ne na své kondici!

Pro většinu domácností budou letošní podzim a zima ve znamení úsporných opatření. Prudce rostoucí ceny potravin, energií i služeb nás nutí hledat způsoby, jak omezit výdaje. Pokud jste ale rozhodnuti šetřit na péči o sebe a omezit pohybové a wellness aktivity, věřte, že to není nejlepší nápad. Především v chladných a tmavých dnech potřebujeme pečovat o své fyzické i duševní zdraví a dobrou náladu.

Pohyb je k tomu skvělým a finančně dostupným nástrojem. Závěry studie hongkongské univerzity dokonce ukazují, že právě pohybové aktivity přinášejí v léčbě lehké a středně těžké deprese stejně příznivé účinky jako antidepresiva!

Pojďme se tedy podívat na možnosti, jak být fit a přitom nenabourat svůj napnutý rozpočet:

Víc choďte

Chůze je skvělým a nenáročným způsobem, jak se pravidelně hýbat a šetřit. Zkuste alespoň část cesty do práce nebo za pochůzkami absolvovat pěšky místo autem nebo tramvají. Nejenže se nenásilně rozhýbete, ale dopřejete si tak prostor pro vnímání přítomného okamžiku a zklidnění uspěchané mysli. Možná si i všimnete, že podzim je vlastně docela hezký a přináší spoustu barev.

Zkuste amatérskou ligu

Pokud máte rádi dynamičtější aktivity a ideálně ve skupině, zvažte členství v amatérské lize. Například Vaše liga vám za cenu průměrného oběda v restauraci měsíčně zprostředkuje 4 zápasy s parťáky stejné úrovně. Můžete poměřit své síly ve squashi, badmintonu, tenise nebo ping-pongu. Nejen že si dáte do těla, budete se posouvat v žebříčku, ale poznáte tak i nové přátele!

Domácí trénink plánujte

Rozhodli jste se cvičit doma? S širokou nabídkou online lekcí jógy, posilování nebo tance to dnes není problém. Co obvykle selhává, je motivace a pravidelnost. Nezapomeňte si proto i tréninky v domácím prostředí napsat do diáře a chovejte se stejně, jako byste na ně docházeli do studia. Žádné rušení lekce na poslední chvíli a mobil vždy zamknutý v "šatně". Dětem a partnerům vstup zakázán!

Protein čerpejte z luštěnin

Chcete šetřit na jídle a nakupovat laciné potraviny s nadějí, že si s nimi tělo nějak poradí? Zbytečně! Domácí vaření je skvělou příležitostí k tomu, mít pod kontrolou svůj jídelníček, objevovat nové chutě a jejich kombinace. Otevírá se vám nový kreativní svět gastronomických zážitků! Věděli jste například, že luštěniny jsou skvělým a levným zdrojem bílkovin, vitamínů skupiny B, železa a vápníku? Že znáte jen hnědou čočkovou kaši nakyselo ze školní jídelny a upřímně ji nesnášíte? Co takhle zkusit červenou nebo žlutou čočku v indické kuchyni, cizrnu v receptech Středního východu nebo staročeskou pučálku z naklíčeného hrachu? Chutné, zdravé, za pár korun!

Výbavu pořizujte z druhé ruky

Potřebujete novou sportovní výbavu? Nebojte se podívat do specializovaných facebookových bazarů. Už dávno není třeba se bát použitého zboží a jeho kvality. Často zde můžete získat skvělé a téměř nové věci za výrazně nižší cenu. Navíc záruční doba platí i pro použité věci ve standardní délce 24 měsíců. Zajímavé kousky můžete objevit taky na výměnných akcích zvaných "swap". Ten největší na světe proběhne 18. - 24. října 2022 v Pražské tržnici na akci První udržitelný obchoďák - více info ve facebookové události.

Nižší teploty doma pojměte jako otužování

Trendem posledních let, respektive zim, se stalo otužování. A to jsme ještě netušili, jak nám vzrostou účty za teplo. Nebojte, nemusíte se hned nořit do ledové řeky. Vašemu zdraví i peněžence prospěje i snížení teploty v domácnosti a vody ve sprše o pár stupňů. Upevníte tak odolnost vašeho imunitního systému a potrénujete i odolnost duševní. O to víc si pak můžete vychutnat vzácnější voňavou koupel ve vaně.

Buďte kreativní a hledejte nové, hravé cesty, jak si užívat radostí života, pečovat o sebe a zbytečně přitom neutrácet. Zkuste tuto nutnost brát jako dobrodružnou výzvu!