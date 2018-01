Vyhrajte knižní bestseller Má mě rád, nemá mě rád

On-line deník ŽenyDívky.cz vám ve spolupráci s knižním nakladatelstvím Euromedia Group přináší soutěž o humoristický román pro ženy Má mě rád, nemá mě rád.

Lucy Huttonová a Joshua Templeman se nemají rádi. Není to jen obyčejná vzájemná nelibost nebo dokonce pouhé nesnášení se. Nenávidí se celým srdcem a nebojí se dát si to pořádně najevo - a přitom jsou nuceni trávit každý pracovní den v jedné kanceláři vydavatelského domu. Lucy nemůže vystát Joshuovu upjatost a perfekcionismus, on zas pohrdá jejím spontánním přístupem a bláznivě barevným oblečením. Navíc se dozvědí, že jeden z nich má být povýšen. Bitva se rozhoří naplno a Lucy je odhodlaná nevzdat se, i když se jí hra na nenávist začíná vymykat z rukou. Možná že Joshuu nemá zase až tolik nerada... Možná ani on ji. Možná je od vášnivé nenávisti k horoucí lásce překvapivě blízko.

O knihy můžete soutěžit již nyní na ŽenyDívky.cz