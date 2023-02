Stres jako každodenní realita. Pět tipů, jak s ním bojovat a vyhrát!

Ocitáte se pod tlakem v práci, v soukromí a nevíte už, kudy kam? To vše obvykle doprovází nespavost, roztěkanost, nesoustředěnost, podrážděnost, špatná nálada a mnoho dalšího. Pokud jste se právě poznali, měli byste začít se stresem více pracovat a ideálně jej omezit či odstranit ze svého života. Lehčeji se to říká, než dělá, ale pojďte vyzkoušet pět tipů, které vám mohou pomoci odstranit stres ze života.

1) Všechno má své řešení

Problémy v práci, nestabilní rodinná situace a mizerné výhledy v rámci finančních možností a nejen to můžou zavinit, že se necítíme dobře a žijeme pod tlakem, ve stresu. V klidu si sedněte a rozepište si na papír jednotlivé oblasti vašeho života. V rámci každé oblasti si napište nejen to negativní, ale i to pozitivní a zkuste s tím pracovat. Jste nešťastní v práci? Promluvte si se šéfem či kolegy, poohlédněte se po nové práci. Máte doma dusno? Začněte to řešit a komunikovat dříve, než bude vztah na odpis. Proberte se postupně všemi oblastmi života a najděte prostory pro vylepšení, pokud si ale nevíte rady, najděte odbornou pomoc v podobě terapeuta či kouče.

2) Sportovní aktivita

Skvělým receptem na špatnou náladu a stres je jakákoliv fyzická a pohybová aktivita. I když je venku pochmurné počasí, vydejte se na procházku, jděte si zaběhat nebo si zacvičte doma. Při tréninku se tělo dokáže zbavit negativních emocí, spouští se chemická reakce, při které vznikají endorfiny, serotonin a dopamin. Po jakémkoliv pohybu se budete cítit jako znovuzrození a plní energie a dobré nálady. Podle studií lidé, kteří pravidelně sportují, jsou více emočně stabilní a snadněji odolávají tlaku a stresu. Vytvořte si z pohybu svůj pravidelný rituál, který budete alespoň obden opakovat. Výsledek je zaručen.

3) Najděte to, co milujete

Vzpomínáte si, jakou činnost jste nejraději dělali v dětství? Ať už je to malování, zpívání, vyšívání, tanec, čtení, tvoření, či cokoliv jiného, vraťte se k tomu. Můžete se k tomu vrátit v rámci svého domova anebo vyrazte na nějaký kurz či aktivitu mezi skupinu osob. Nejenže díky tomu zabavíte hlavu, ale primárně budete dělat to, co vám přináší radost a díky čemuž se cítíte dobře a naplnění. V dnešní době existuje spousta kurzů, workshopů či učitelů na volné noze. Tak jako pohyb, i tuto aktivitu začleňte do svého života na pravidelné bázi, díky tomu se tak budete mít stále na co těšit.

4) Objevte kouzlo bylin

Už naše babičky milovaly byliny a věřily v jejich sílu. V lékárně najdete dnes mnoho chemických léků a doplňků, které nám ve výsledku více ubližují než pomáhají. V Indii a Číně už tisíce let znají velmi účinný přírodní recept, jak se stresem a zhoršenou náladou bojovat. "Vyzkoušejte královnu mezi bylinkami, adaptogenní rostlinu ashwagandhu. Má nespočet pozitivních vlivů na lidský organismus, ten hlavní je ale boj proti stresu, špatné náladě, úzkostem a dokonce i nekvalitnímu spánku. Pokud zařadíte ashwagandhu jako doplněk k v vyvážené denní stravě, během pár týdnů začnete pociťovat skvělé účinky. Nejvhodnější je užívat aswagandhu ve formě extraktu, minimálně 600 mg denně v tobolce. Ashwagandhu můžou podpořit další aktivní látky, jako je piperin z černého pepře nebo L-Theanin ze zeleného čaje. Tato kombinace podpoří vitalitu celého organismu a účinně redukuje úzkostné stavy, čímž se zvyšuje obrana před stresem," doporučuje David Herold, odborník ze společnosti Herbs Energy (www.herbsenergy.com). Adaptogeny se doporučují užívat alespoň měsíc. Pro maximální efekt by se ashwagandha měla brát tři měsíce.

5) Nastavte si režim

Vzpomenete si, kdy naposled jste spali minimálně sedm hodin denně každý den a šli spát a vstávali ve stejnou dobu? Pokud ne, je potřeba si přenastavit každodenní fungování. Pravidelnost je základ všeho a hlavně života bez stresu. Je zřejmé, že život a každý den nebývá stejný, nicméně vytyčte si v každém dni milníky, které budete dodržovat stůj co stůj. Jedním z nich může být spánek, doba před spaním například s knihou či oblíbeným podcastem, ale i ranní rituál, který pomůže nastartovat den. Což neznamená, že musíte hodinu cvičit jógu a pak si dát ledovou sprchu. Začít můžete třeba bylinkovým ranním čajem, oblíbeným hudebním playlistem apod.