"Supertáta" je otcem 64 dětí. Své sperma pravidelně daruje

Otcem již 64 dětí se stal jeden francouzský padesátník a dárce spermatu, jenž tak pomáhá ženám nebo párům, které z nejrůznějších důvodů nemohou mít děti. Tento "supertáta" se přitom sám po úmrtí svého otce dozvěděl, že má 16 nevlastních sourozenců, napsal deník Le Figaro.

"No a co? V mém životě se nic nezměnilo," řekl muž z departementu Dordogne na jihozápadě země. Dárcem spermatu se stal o několik let později v roce 2007 a jeho čtyři oficiální děti tak mají někde přes 60 nevlastních bratrů nebo sester.

Děti, kterým pomohl přijít na svět, neuznává za své, ale pokud o to projeví v budoucnu zájem, je ochoten se s nimi setkat. "Jsem pouze dárce a nic víc. Jen pomáhám samotným ženám nebo párům, heterosexuálním i homosexuálním. Je mi jedno, jestli jsou ty ženy krásné, ošklivé, staré, tlusté, jakou mají barvu nebo národnost - všechny mají právo mít dítě," řekl Le Figaro muž, jehož okolí o jeho aktivitách nemá nejmenší tušení.

Své potomstvo eviduje v počítači v tabulce, do níž zadává jméno, datum a místo narození a pohlaví dítěte.

Jeho život se řídí ovulací zákaznic a v tuto chvíli má tolik objednávek, že ani nejezdí na dovolenou. Pokračovat hodlá, dokud bude moci. Metody oplodnění jsou podle něj různé a vždy záleží na přání klientky, od přirozeného způsobu po pipetu, s jejíž pomocí se dávkují dětské léky ve formě sirupu.