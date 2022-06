Tenisky jako investice? Stačí vědět, jak na to

Dlouhá léta byly výsadou vyšších vrstev, později se staly součástí sportovní módy a velkou oblibu si získaly u streetwear komunity. Řeč je o populárních teniskách neboli sneakers. Obuv, kterou si stále mnozí spojují právě s příslušníky uvedených skupin, došla takového rozmachu, že se stala něčím víc. Nejen že lze sneakers kombinovat s téměř jakoukoliv součástí šatníku včetně obleků, ale správně zvolené kousky představují také skvělou investici.

Patříte-li k fajnšmekrům nebo vyhlížíte dobrou investiční příležitost, určitě nezamíříte do běžného obchodu s obuví. Modely vyhovující vašim zájmům totiž pocházejí z limitovaných kolekcí, kolem nichž se vždy vzedme obrovská vlna zájmu a jejich dostupnost je omezená. Šílenství okolo limitovaných sérií se postupně rozrostlo do celého světa včetně České republiky a dominance poptávky nad nabídkou z nich dělá cennou komoditu. Přidejte k tomu příběh a originalitu spojenou se jménem osobnosti, která je navrhla. Boty vznikají většinou ve spolupráci s umělci, sportovci či nejrůznějšími značkami. Kupříkladu dnes už ikonické modely vznikly v roce 1984 spojením společnosti Nike s legendárním Michaelem Jordanem. Air Jordan 1 odstartovaly novou éru kultury sneakers a dodnes se těší velké popularitě. Vody teniskového byznysu rozvířil neotřelý design tenisek Yeezy, které spatřily světlo světa v roce 2015 spoluprací značky adidas a rappera Kanye Westa. Pozadu nezůstávají ani slavné značky, podívejte se třeba na Stella Artois Beer Sneakers.

Release, raffle, resell - jak se v tom jen vyznat

Cest k limitovaným edicím vede několik. Vše začíná tak zvaným release, což je vlastně zahájení prodeje limitovaných kolekcí. Tento boom podle všeho začal v roce 2005 v New Yorku, kdy lidé čekali i čtyři dny v zimě, jen aby získali boty Nike Pigeon Dunks. Ty byly totiž dostupné jen v jediném obchodě. Právo pořádat release získá od výrobců jen několik vybraných prodejců. Zákazníci se nejprve dozvědí, jak nový model tenisek vypadá, následovně je určeno datum prodeje a jeho podmínky. Vše probíhá formou jakési tomboly, nebo se spíše používá termínu raffle. Tato losování se uskutečňuj off-line či on-line. Druhý způsob je samozřejmě pohodlnější, na internetu se pouze zaregistrujete a čekáte v on-line frontě, jestli vám připadne možnost koupě. V obchodě je to o dlouhém čekání ve frontě, a to buď stylem, kdo dřív přijde, ten získá, nebo dochází k losování ze zaregistrovaných zájemců.

Málokdo z těch, kteří tenisky takto získají, si je ponechá. Boty se dostávají na sekundární trh a dochází k jejich přeprodeji. Resell market byl dříve charakteristický především prodejem tohoto druhu zboží ve skupinách na sociálních sítích, jejichž charakter byl mnohdy dosti pochybný. Nikdy zde nemáte jistotu, že kupujete skutečný originál, a zapomeňte na cokoliv vzdáleně podobného zákaznickému servisu. Toto se rozhodl v roce 2017 změnit Bohumír Hájek a založil SneakerGallery. "Už při vymýšlení názvu jsem si pohrával s myšlenkou vystavování tenisek jako uměleckých děl v galerii a tento koncept mám stále v záloze," upřesňuje Bohumír, jak vznikl název obchodu.

Už vás nikdo nenapálí

Kamennou prodejnu nyní najdete v srdci Brna, ale i v souvislosti s obdobím covidu má hlavní roli on-line prodej. Prodej limitovaných tenisek a streetwear oblečení zde pozvedají na vyšší úroveň, svoje služby popisují jako Premium Resell, zahrnují plynulost a jednoduchost samotného objednávkového procesu, případné vrácení zboží či peněz, reklamace a také kvalitu a rychlost dodání. Tedy vše, co v tomto odvětví dříve nebylo zvykem. "Český zákazník je náročný a na naše odvětví není zatím úplně zvyklý, proto chceme poskytovat co nejlepší služby a stále pracujeme na jejich zlepšování a rozšiřování. Ačkoli už i k nám postupně začíná pronikat masová obliba tohoto segmentu, například v USA jsou mnohem dál, tam je tradice resellu a sneakers obecně opravdu velká," přibližuje Bohumír Hájek, co stojí za zrodem služby Premium Resell.

Investice, která se vyplatí

Sneakers pocházející z limitovaných edic představují jednu z alternativ moderního investování. Skutečnost, že jich je v oběhu pouze omezené množství, umožňuje prodat je s velmi vysokou marží. Samozřejmě za předpokladu, že jsou zcela nové, nenošené a nepoškozené. "Investice do tenisek se staly mezi určitou skupinou lidí velmi oblíbenými, takové boty mohou mít v budoucnu cenu vyšší i o několik desítek tisíc korun," říká Bohumír Hájek, majitel SneakerGallery. Někteří sběratelé mají v botách investovány i stovky tisíc korun. Pokud tedy zvažujete investici do budoucnosti, pak se na tento segment určitě zaměřte, můžete jen získat.