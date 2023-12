6 tipů, jak ušetřit během Vánoc

Těšení se na kouzelný čas, který spojuje celé rodiny, je obrovské. Touha po dokonalých Vánocích za každou cenu však může způsobit nemalé finanční problémy. Nezapomínejte proto na to důležité a nenechte se obalamutit pozlátkem, které vám z peněženky vytáhne i poslední korunu. Přinášíme několik tipů, díky kterým vaše peněženka během Vánoc nevykrvácí.



1) Pošlete nepotřebné věci dál

K Vánocům patří velký úklid domácnosti, co si udělat pořádek i v šatníku a vydělat si nějaké peníze navíc? Jistě ve své skříni najdete mnoho kousků, které už neunosíte. Spojte užitečnou čistku s příjemným přivýdělkem a nabídněte své věci dál. Co vám už radost nedělá, ostatní jistě ocení. Zkuste například aplikaci Vinted, která se na prodej oblečení specializuje. Využít můžete i Market Place na Facebooku, nebo své oblečení odneste do klasického kamenného bazaru.

2) Vlastnoručně vyrobená radost

Hodnotu dárku nevyjadřuje jeho cena, ale to, zda je promyšlený a vybíraný s láskou. Zvláštní kategorií jsou ručně vyrobené dárky, se kterými si dá dotyčný práci a ukáže tak, že mu na obdarovaném opravdu záleží. Může se jednat o jedlé výrobky - například vaječný likér, nakládané sýry nebo želé bonbony. Pustit se můžete i do výroby vlastních šperků, mýdla, něco pěkného ušít či uplést. Pokud je to na vás moc a netroufáte si, co třeba namalovat hezký obrázek nějakou efektní, ale jednoduchou metodou? Krátká básnička napsaná přímo na míru vykouzlí obrovský úsměv a radost udělá i vyrobená poukázka na pohodovou domácí masáž. Zkrátka, fantazii se meze nekladou, vámi zhotoveným dárkem prostě nemůžete šlápnout vedle. Uděláte radost, a ještě ušetříte nějakou tu korunu.

3) Přemýšlejte nad službami, které využíváte

Zajímejte se o různé akce, díky kterým můžete ušetřit nemalé částky. Příkladem je odměna v podobě 300 korun, které vám můžou přistát každý měsíc na účtu. Tu si pro vás připravil operátor O2 a banka Air Bank. Stačí mít internet, mobilní tarif s vyúčtováním nebo televizi od O2 a aktivně využívat svůj běžný účet u Air Bank. Jako zákazník O2 si navíc v aplikaci "Moje O2" můžete vyzvednout voucher na slevu 1000 korun na vybraná zařízení, a to za každou službu, kterou u O2 využíváte. Pokud tedy máte od O2 volání, internet i digitální televizi, najdete v aplikaci rovnou 3 slevové kupóny, které budete moci až do Štědrého dne uplatnit na nákup vybraných zařízení. Dejte všechny odměny dohromady a nadělte sobě či svým blízkým například nový iPhone.

4) Swapujte a šetřete peníze i životní prostředí

Pojem swap se u nás objevil teprve před pár lety a označuje výměnu věcí mezi lidmi. Je to vlastně návrat k našim tradicím, takhle to v dávných dobách fungovalo normálně. Zkuste se do nich vrátit i vy. Najděte nějakou předvánoční swapovací akci ve svém okolí, vyberte předměty, které už nepoužíváte, ale udělají radost někomu jinému, a vyrazte je vyměnit za zajímavé dárky. Vhodné jsou třeba knihy, nerozbalená kosmetika, drobná elektronika, ale může to být i pěkné a zachovalé oblečení. Nejen, že tímto způsobem uchráníte svou peněženku, ale zároveň budete myslet ekologicky, jde totiž o udržitelný způsob shánění dárků.

5) Recyklujte dekoraci

Není potřeba ladit každý rok vánoční stromeček do nových barev. Použijte ozdoby z předešlých let, popřípadě je zkuste nějak vylepšit či vyrobit vlastní. V kurzu jsou přírodní materiály, které nejenže skvěle vypadají, navíc vám krásně provoní celý byt. Udělejte si procházku lesem, nasbírejte větvičky, šišky a oříšky, nasušte si citrusy a jablíčka, zkuste si vyrobit ozdobný řetěz z šípků a uvidíte, jak útulný domov s těmito přírodními ozdobami vyčarujete. Využít je můžete i při balení dárků.

6) Rodinné svátky

Nezapomínejte, že Vánoce nejsou pouze o dárcích, ale hlavně o možnosti setkání se s těmi, které máte rádi. Obdarovat někoho, na kom vám záleží, je krásná věc, nikdo vás nebude poměřovat podle toho, jak drahou věcí ho obdarujete. Domluvte se v rodině, že není potřeba kupovat tolik dárků, hlavní je se sejít u jednoho stolu. A z ušetřených peněz můžete naplánovat například společnou rodinnou dovolenou.