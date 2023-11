Auta na ovládání pro děti i RC auta do terénu jsou oblíbeným vánočním dárkem

Kluci a auta k sobě neoddělitelně patří. Ale abychom nekřivdili holkám, pokud jsou k tomu mírně vedené, dovedou autům rovněž propadnout. Zejména když jde o auta v podobě kreativních a chytrých hraček, či těch s interakcí. Přesně takové hračky nabízí modelářský obchod Pecka-modelář - Peckamodel.cz.

Pecka-modelář, to zdaleka nejsou jen hračky. Dítěti sice věnujete autíčko, jde však o více. Může být základem pro jeho další životní směřování, hobby i vzdělání. Propadnout technice v tom nejlepším smyslu je díky správné volbě hraček snadné. Díky modelům, které si děti začnou sestavovat, se zlepšuje jejich jemná motorika. S pomocí dospělých to zvládnou docela brzy. Díky rozvinuté jemné motorice pak mají lepší výsledky ve škole.

Ideální je dítě přivést k modelářství skrz papírové vystřihovánky a skládačky autíček. Eventuálně přes první stavebnice. Plastikové modely aut však otevírají zcela novou formu zábavy, kterou si jako hobby může s sebou dítě nést až do dospělosti a vychovat pak novou generaci modelářů ve svých dětech.

Modelářství má v České republice dlouhou historii

S příchodem prvních automobilů se začala objevovat i snaha vytvářet jejich zmenšené modely jen tak, pro zábavu. Již před druhou světovou válkou existovala v Československu slušná základna modelářů. Šlo však o hobby spíše pro bohatší, protože náklady na materiál byly vysoké a dostupnost speciálních komponent velice omezená.

Modelářství přála poválečná léta. Začaly vznikat modelářské kluby, dostupnějšími se stávaly materiály, a to i pro širokou veřejnost. Rozvoj průmyslu v 60. a 70. letech minulého století měl pak na rozvoj modelářství opět obrovský vliv. Nastal doslova boom a modely, které bylo zapotřebí slepit a natřít, často dokonce vyřezat, se houfně objevovaly pod stromečky malých chlapců. Trvalo to až do 90. let. Obrovský zájem o modelářství je však i dnes. Do modelů se implementují stále nové a nové technologie. Naprostou klasikou se stávají RC modely, tedy dálkově ovládané modely.

Z modelářství je dostupná hračka i hobby

Dnes patří modelářství mezi cenově poměrně dostupné koníčky. Když si srovnáte ceny některých stavebnic a plastikové modely k lepení, vychází z toho modelářství rozhodně lépe. Přitom ani o stavebnicích nelze říct, že by byly opakovaně použitelné. Když si koupíte třeba LEGO stavebnici auta, dítě ji často složí jen jednou. Skládání je činnost monotónnější. U lepení modelů získává dítě mnohem více dovedností. Seznamuje se s materiály, lepidly a technologiemi lepení, s barvami a technologiemi malování či patinování. Pokud je navíc do modelu zaimplementována i elektronika, získává dítě i technické dovednosti.

Jak tedy vybrat autíčko jako dárek pod vánoční stromek v modelářském obchodě?

Možností na dárky z modelářského obchodu je hodně. Pro nejmenší můžete vybrat auto na ovládaní pro děti. RC auta pro děti jsou svojí odolností uzpůsobena i menším dětem. V Pecka-model prodávají kvalitní autíčka atraktivních modelů, do kterých se rozhodně nezamilují jenom kluci. Nejčastěji se jedná o zmenšeniny reálných vozů. Tato autíčka se hodí zejména pro hru v interiéru.

Můžete však vybrat i RC auta do terénu. Ta vám umožní užít si je v reálných podmínkách. Děti díky nim dostanete snadno ven a zábavu si užijete celá rodina. Podobnou zábavu nabídnou i RC auta 4×4.

Další modely aut, které udělají radost, jsou pak sbírkové modely automobilů. Jde o reálné kopie v různé mírce. Představují možnost, jak vždy vědět, jakým dárkem dítě obdarovat, a nejde jen o Vánoce. Rozpoutejte v dětech zájem o automobily, o letadla, lodě či jinou techniku a pořizujte jim hezké modely. Jde o dárek vhodný zejména pro starší děti. Ale i dospělé fandy.

A pak je tady klasika, kterou jsme zmínili na začátku - plastikové modely ke slepení. Zkuste letos místo klasické stavebnice pořídit dítěti plastikový model autíčka, které si samo slepí, namaluje a napatinuje. Ale v e-shopu Pekamodel.cz nechybí samozřejmě ani zajímavé stavebnice. Tak co říkáte, vyřešili jsme za vás Vánoce?