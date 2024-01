Jak na bezpečnou domácnost? Pomůžou bezpečnostní dveře

Bezpečí by v dnešní době rozhodně neměl být luxus, který si může dopřát jen někdo. A proto jsou na trhu dveře bezpečnostní, které se postarají o váš klid. Kromě zlodějů si navíc poradí i s dalšími neduhy, které vás doma můžou trápit.

S čím si bezpečnostní dveře poradí?

Kouzlo bezpečnostních dveří spočívá v jejich certifikaci, nejčastěji bezpečnostní třídou 3. Právě díky ní poznáte, že jsou dané dveře ty pravé. Zpravidla budou odolné proti vysazení, odvrtání zámku a obvyklou snahu o jejich překonání pomocí hrubé síly.

Kromě toho si bytové bezpečnostní dveře do bytu poradí i s hlukem, který k vám do bytu přichází z chodby. To v praxi znamená, že kakofonii z klasických činností, jako je například hádka sousedů, bouchání dveří od výtahu nebo štěkání psa, už neuslyšíte. Nebo jen tlumeně. Kvalitní dveře s protihlukovým těsněním totiž dokáží ztlumit až 44 dB.

Bezpečí a úspora v jednom

Máte staré vchodové dveře? Pak moc dobře víte, že jimi často profukuje a rozhodně netěsní tak, jak by bylo potřeba. Problém vyřeší jak nové bytové bezpečnostní dveře s dvojitým těsněním, tak fakt, že vám montážníci spolu s nimi vymění i zárubně.

Spousta lidí dělá tu chybu, že si zasadí bezpečnostní dveře do stávajících zárubní. Pak je jedno, jestli jsou nové dveře sebekvalitnější, jednoduše nemůžou plnit svou funkci naplno. A to je přece škoda. S dobrým těsněním totiž získáte i skvělé tepelně-izolační vlastnosti, které se vám budou hodit obzvláště v zimních měsících. Teplo, za které zaplatíte, tak zůstane uvnitř vaší domácnosti a nebudete zbytečně vytápět chodbu.

Takže abychom si to zrekapitulovali, ušetříte peníze za energie a díky bezpečnostní třídě 3 můžete získat i výhodnější pojistku na vybavení domácnosti.

Luxus už na první pohled

Pokud už jste po nových bezpečnostních dveřích pokukovali, pak víte, že je koupíte v různých barevných provedeních. A to včetně dřevěných dekorů. Bez problému tak najdete přesně takové, které skvěle zapadnou do vašeho interiéru, ať už je budete ladit s podlahou nebo nábytkem v chodbě.

Další výhodou je, že se dnes bezpečnostní dveře potahují kvalitní PVC folií, a tak se velmi snadno udržují. Omyjete je klasickým prostředkem na čištění domácnosti. A i po několika letech budou vypadat stále jako nové.

Tak co, vsadíte také na klidný spánek a bezpečí s bytovými bezpečnostními dveřmi?