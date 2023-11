Jak na kvalitní pojištění na cesty v zimním období?

Zima pomalu klepe na dveře, v posledních dnech se dočítáme o sněhové nadílce na různých místech Čech, v zahraničí to není jiné. Pokud patříte i vy mezi milovníky sněhu a už se nemůžete dočkat, až konečně vyrazíte někam na sjezdovku nebo zimní výpravu do hor, váš čas se pomalu blíží. Nezapomeňte ale v euforii na to nejdůležitější, sjednat si cestovní pojištění.

Bez pojištění nikam nejezděte

Cestování je zábava, přináší nám nové zážitky, máme na co vzpomínat a o čem vyprávět. Je jedno, zda jde o zimní nebo letní výpravy, pokud si chceme přivézt domů jen krásné vzpomínky, nesmíme zapomenout na sjednání cestovního pojištění.

Co si budeme povídat, o dovolené na sebe většinou dáváme o něco menší pozor, přece jen si volno chceme užívat plnými doušky. Ne vždy se to ale vyplatí, obzvlášť, když dojde k nehodě, která pro nás má i finanční dopad. A je jedno, zda se sami zraníme, nebo třeba když někomu neúmyslně na sjezdovce přejedeme přes lyže a roztrhneme mu značkové oblečení. Většinou po nás chce náhradu škody, a že nemusí jít jen o pár stokorun. Když ho navíc nechtěně srazíme a dotyčný si způsobí úraz, je to ještě horší.

Jen evropský průkaz pojištění nestačí

Taky si říkáte, proč si sjednávat pojištění, když plánujete cestovat po Evropě a máte evropský průkaz pojištění, který vám v zemích EU zajistí ošetření? Nejste jediní, bohužel jde o jeden z největších omylů kolem cestování a pojištění.

Evropský průkaz pojištěnce vám ošetření sice skutečně zajistí, ale neznamená to, že se můžete nechat ošetřit kdekoli, nebo že za ošetření nic nezaplatíte. Na soukromá zařízení můžete zapomenout, i v těch státních po vás mohou chtít různé doplatky za léčbu.

Náš tip: Vyhněte se tomu díky cestovnímu pojištění, které si sjednáte například na klik.cz zde https://www.porovnej24.cz/cestovni-pojisteni.

Jak si vybrat to pravé cestovní pojištění?

Ať už jedete k sousedům na Slovensko, do Rakouska nebo nějaké vzdálenější destinace, která k zimní dovolené vybízí, určitě na cestovním pojištění nešetřete. Dejte si na jeho výběru záležet, dobře si nastavte pojištění léčebných výloh, asistenční služby a další připojištění, která se mohou hodit. Proč?