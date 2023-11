Chcete osvěžit své sportovní boty po tréninku nebo dlouhé túře? Možná provádíte sezónní úklid a chcete svou obuv připravit na nové roční období? Nebo snad Váš oblíbený pár bot potřebuje pořádně vyčistit od bláta, skvrn od trávy či jiných nečistot? Pokud ano, je lákavé najít rychlejší způsoby, než je ruční drhnutí. Jak prát boty v pračce a bude to pro ně vždy bezpečné? Poradíme vám, které boty lze prát automaticky a které se při tom mohou poškodit.

Které boty nelze prát v pračce? Jak je můžete vyčistit?

Ne všechny boty lze prát v pračce. V pračce nelze prát boty vyrobené z kůže, protože kůže se může zdeformovat, srazit a změnit barvu. Pro péči o takové boty je nejlepší pořídit si sadu na čištění obuvi, jako je například sada Crep Ultimate Sneaker Care Kit, která je k dostání v S'portofino.

Z čeho se může skládat? Pokud Vám záleží na zachování tvaru a ochraně koženého povrchu celého svršku, mohou se vám hodit napínáky, která si můžete do bot umístit. Budete také potřebovat speciální kapalinu na odstraňování nečistot. Ta by měla být určena pro kůži. Plus kartáče a hadříky, abyste se dostali i do koutů. Nakonec je dobré koženou obuv chránit impregnací.

Praní v pračce může poškodit také boty, které nejsou šité, ale lepené. Existuje riziko, že vyšší teplota lepidlo rozpustí. Ruční čištění bude vyžadovat i obuv s nalepenými ozdobnými prvky.

V pračce by se také neměly prát boty s provázkovým lemováním, jako jsou espadrilky, a boty, které by mohly poškodit buben, jako jsou boty s jehlovými podpatky. Syntetická kůže také nemusí tento způsob čištění přežít.

Trekové boty, které mají speciální povrchovou úpravu nebo jsou vyrobeny z inovativních materiálů, nemusí být vhodné prát v pračce. Vyplatí se zkontrolovat etiketu a dodržovat pravidla stanovená výrobcem.

Vždy se vyplatí podívat se dovnitř boty, na krabici, přiložený štítek nebo popis výrobce, kde najdete informace o způsobu čištění obuvi.

Které boty lze prát v pračce?

V pračce lze osvěžit a vyčistit obuv, která je vyrobena z látky nebo úpletu (zejména obuv ze syntetických materiálů, jakou je sportovní obuv). Šití také ochrání obuv před poškozením v pračce. Proto je vhodné vybírat boty, které jsou vyrobeny s maximální péčí. To je důležité zejména u obuvi, která se používá denně nebo při různých aktivitách a sportu. Nákupem kvalitní obuvi budeme mít jistotu, že ji v případě potřeby bezpečně osvěžíme.

Jak prát boty v pračce: Co udělat před praním?

Než boty vložíte do bubnu pračky, musíte je ještě připravit na praní. Tím nejen usnadníte a důkladněji odstraníte nečistoty. Chrání to také pračku před poruchou, například před vniknutím malých kamínků do pračky nebo před zachycením tkaniček uvnitř bubnu. Před hlavním praním je proto vhodné:

boty předčistit - odstranit bláto, nalepený písek a kamínky, které se dostaly do prohlubní podrážky. V této fázi se můžete pokusit předčistit i závažnější skvrny;

odstranit tkaničky a vložku - tím se lépe vyčistí a voda s pracím prostředkem se dostane i do zákoutí, např. tam, kde by bylo vázání;

vložit boty do samostatných sáčků na praní, např. takových, které se používají na podprsenky. Totéž se vyplatí udělat i s tkaničkami, které by se jinak mohly zamotat. Můžete je také namočit do odstraňovače skvrn nebo je vyčistit ručně mýdlovou vodou;

pokud chcete prát vícebarevné boty nebo několik párů najednou, je dobré (kromě standardního třídění barev) použít ubrousky na zachycení barviva. Tímto způsobem lze zabránit vzniku skvrn.

Jak prát boty v pračce: volba programu a teploty pro praní obuvi

Pokud se rozhodnete pro automatické čištění obuvi, měli byste se především držet pravidel praní obsažených na štítku nebo uvedených v popisu. Pokud takové informace nenajdeme, můžeme se řídit základními způsoby praní bot v pračce. Jak to udělat bezpečně a efektivně?

Jaký program zvolit pro praní bot v pračce? Jaké nastavení odstřeďování by se mělo při praní bot použít?

Během praní obuvi je nejlepší zvolit cyklus, při kterém se boty neodstřeďují, a teplota není příliš vysoká. Nejlépe bude fungovat krátké ruční praní nebo jemný program. Některé pračky mohou mít také speciální nastavení pro praní obuvi. Vhodný bude také cyklus osvěžení (zejména pokud boty nejsou silně znečištěné).

Teplota praní bot

Boty by se měly prát při teplotě nepřesahující 40 °C. Ta by měla odpovídat údajům na štítku nebo visačce (např. na jazyku sportovní obuvi). Podrobnosti o způsobu čištění obuvi lze často nalézt také na webových stránkách výrobce.

V čem se mají boty prát? Jaký prací prostředek zvolit na praní bot?

K praní obuvi by se neměla používat změkčovadla. Postačí malé množství prášku nebo tekutého prostředku. Případně můžete použít prací prostředek určený k čištění syntetických vláken nebo obuvi.

S čím prát boty v pračce?

Boty je dobré vkládat do pračky společně s dekami nebo přehozy, které zabrání tomu, aby boty narážely do sebe a do bubnu. Díky tomu bude praní tišší.

Jak prát boty v pračce: co dělat po vyprání? Jak boty sušit?

Po vyprání je třeba boty, tkaničky a vložky také důkladně vysušit. To je třeba provést správným způsobem, aby nedošlo k deformaci svršku. K tomu se budou hodit již zmíněné napínáky nebo třeba malé ručníky či noviny, které lze srolovat a vložit dovnitř. Boty - zejména bílé, které mohou zežloutnout, a tmavé, které mohou změnit barvu - by se neměly sušit na přímém slunci. Neprospívá jim ani teplo z radiátoru. Lze boty sušit v bubnové sušičce? Raději ne, protože tento proces by je mohl poškodit.

Jaký je tedy nejlepší způsob sušení bot? Umístěte je na dobře větrané místo, a co nejvíce ohněte jazyk, aby vzduch proudil dovnitř.

Pouze správná péče o boty a výběr těch nejkvalitnějších bot Vám umožní užívat si svůj oblíbený pár po mnoho sezón.