Jak vybrat kvalitní pojištění na hory?

Zima už o sobě dává vědět, na prvních sjezdovkách se už rozjíždí lyžařské vleky. Zima je konečně tady a vypadá to, že bychom si tu letošní mohli doopravdy užít. Vyrazit můžeme na svahy tady u nás, nebo se vydat na zimní lyžařskou dovolenou do zahraničí. Ať tak či tak, pojištění na hory nesmí chybět.

Mít s sebou lyžařské vybavení nestačí

Většina z nás se nemůže dočkat, jak konečně sbalí zimní oblečení, lyže, boty, rukavice a lyžařskou helmu a vyrazí vstříc dobrodružství. V žilách nám koluje adrenalin už jen při té představě, že zase budeme sjíždět krásně zasněžené svahy, dost možná si ale neuvědomujeme, že na nich hrozí také nějaké riziko. A nejen na nich, ale také během cesty.

I dobrý lyžař by měl mít sjednané kvalitní pojištění

Často si natolik věříme, že si myslíme, že můžeme ušetřit těch pár korun, co bychom za pojištění dali, a neuzavřeme ho. Nikdo ale neví, co se během dovolené na horách může stát, proto je lepší ho nepodceňovat. Jen takový transport vrtulníkem do nejbližší nemocnice, když se náhodou zraníte, stojí pěkných pár tisíc.

Kvalitní cestovní pojištění je moudrý základ každé cesty

Ať už plánujete letní nebo zimní dovolenou, cestovní pojištění by na seznamu věcí, které musíte zařídit, rozhodně nemělo chybět. Může nám ušetřit hromadu starostí, nervů, času i peněz. Kdo si myslí, že mu stačí evropský průkaz pojištění nebo pojištění k platební kartě, ten je zejména u lyžařské dovolené pořádně vedle.

Evropský průkaz pojištění vám totiž sice zajistí ošetření, ale jen to základní a ve státním zařízení. I tam po vás navíc klidně mohou chtít nejrůznější doplatky za použité pomůcky nebo předepsané léky. O ošetření v privátním zařízení si můžete nechat zdát. No a pojištění ke kartě? Tam zase bývají nízké pojistné limity, které škodu nepokryjí. Více se dočtete zde.

Proti čemu vás cestovní pojištění ochrání?

Základem cestovního pojištění je pojištění léčebných výloh spojených s léčbou nemoci nebo úrazu. Právě na horách hrozí úrazů nespočet, proto je cestovní pojištění tak důležité. V rámci pojištění na cesty tak můžete počítat s:

· Ošetřením na místě

· Zásah horské služby

· Transport do zdravotního zařízení a další nutné transporty

· Hospitalizace na nezbytně dlouhou dobu

· Nutné léky a zákroky

· Základní asistenční služby

· Převoz zpět do ČR, případně repatriace

· Sjednat si můžete i další připojištění, například to úrazové, díky kterému budete mít nárok na odškodné za každý den léčení úrazu.

Náš tip: Než uzavřete smlouvu o pojištění na cesty, přečtěte si pojistné podmínky a výčet sportů, na které se pojištění (ne)vztahuje. Extrémní sporty nemusí být v pojistce zahrnuty.

Pozor na limity pojistného plnění

Dalším parametrem důležitým pro sjednání kvalitního pojištění, je výše pojistných limitů. Ty se liší podle účelu a cíle cesty, na letní dovolenou v Evropě byste se měli pojistit alespoň na 3 miliony korun, pokud jedete za exotikou nebo si sjednáváte pojištění na hory, naprostým základem je 5 milionů korun.