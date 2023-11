O stín v paneláku se postarají venkovní rolety

Léto je sice za námi, sluníčko ale sem tam pořád svítí. Většinou ho s radostí vítáme, když nám ale začne svítit do oken, už tak nadšení nejsme. A co teprve v létě? Sluneční paprsky umí interiér tak prohřát, že tam máme skoro saunu. Kdo bydlí v rodinném domku, ten může utéct na zahradu třeba pod slunečník nebo pergolu, ale co ten, kdo bydlí v paneláku?

Venkovní rolety jako ideální řešení

Zatím se s nimi setkáváme spíše na komerčních budovách nebo rodinných domech, sem tam už je ale můžeme vidět i na paneláku. Venkovní rolety jsou univerzální řešení, které i v ten nejteplejší den dokáže doma vyčarovat stín, zamezí přehřívání interiéru a kdo si chce zdřímnout, ten tam bude mít tmu. Nainstalovat se dají na každý byt či dům, což je skvělá zpráva právě pro obyvatele paneláků. I tam je totiž můžete namontovat a užívat si jejich předností.

Jaké jsou další výhody předokenních rolet?

Ptáte se, proč se pustit do instalace exteriérových rolet teď na podzim? Vždyť léto je už za námi, do dalšího je daleko. Předokenní rolety přijdou vhod v každém ročním období, jejich předností je celá řada.

· Předokenní rolety nenechají sluneční paprsky dopadnout na okenní sklo, ale většinu jich zachytí dřív. Díky tomu účinně brání přehřívání interiéru, teplotu sníží až o 10 °C.

· Stažené venkovní rolety chrání vaše okna před povětrnostními vlivy a nepřízní počasí.

· V zimě sníží náklady na vytápění, protože brání úniku tepla do okolí. Když jsou stažené, teplo nemůže z interiéru unikat a vy šetříte svoje peníze. A že jde v dnešní době o značnou úsporu. Ušetřit můžete totiž až 24 % z nákladů na energie.

· Ušetřit můžete i za pořízení a provoz klimatizace, kterou díky roletám nebudete v létě potřebovat.

· Rolety ochrání váš byt či dům před vloupáním nebo vandalismem na oknech, zároveň vám poskytnou soukromí. To ocení zejména ti, kdo mají okna v přízemí a každý, kdo jde kolem, jim vidí do bytu.

· Dají se nainstalovat téměř na jakékoli okno, a to jak na novostavbu, tak dodatečně. Nemusíte se tedy bát, že zrovna u vás je jejich instalace nemožná, protože už bydlíte.

· Vytvoří protihlukovou bariéru. Hluk výrazně sníží, a to až o 9 dB.

· Můžete si je nechat vyrobit na míru svým představám a potřebám, zvolit si můžete i způsob ovládání rolet.

· Rolety jsou nejen praktické, plní i estetickou funkci. Snadno je můžete sladit se vzhledem celé budovy.

· Zvýší hodnotu vašeho domova.

Dobře si vyberte nejen rozměr, ale i ovládání

Design rolet a jejich rozměry jsou dvě základní věci, které určitě budete řešit, podcenit ale nesmíte ještě něco, a to výběr ovládání. Přece jen žijeme v moderní době. Při pořízení předokenních rolet můžete vsadit na drátové motory s tlačítkem na zdi, bezdrátové motory iO s dálkovým ovladačem, nebo na solární pohony s baterií, fotovoltaickým panelem a dálkovým ovládáním.

Poslední jmenované šetří vaši peněženku ještě víc, nepotřebují k provozu žádnou elektřinu, čerpají ji ze sluníčka a jeho svitu.

Víte, že venkovní rolety si zamilujete ještě z jednoho důvodu? Nevyžadují žádnou speciální péči, když je potřeba je vyčistit, můžete počkat na déšť a nechat je omoknout.

Tak už na nic nečekejte a vyberte si kvalitní venkovní rolety pro váš byt. Vsadit můžete třeba na ty od Univers, které vám vyrobí na míru přesně podle vašeho přání, s ohledem na technologické možnosti.