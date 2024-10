Péče o vlasy po létě: 7 tipů, jak obnovit krásu a zdraví vaší hřívy

Léto je obdobím plným slunce, zážitků na pláži i v bazénech a outdoorových aktivit. Žhavé měsíce se ale mohou negativně podepsat na kvalitě vlasů, které bývají často vysušené a mohou se i třepit či lámat. Jak obnovit jejich strukturu a vrátit jim po létě zdraví a lesk a čemu se naopak vyvarovat, abychom jejich stav ještě nezhoršili? Podívejte se na tyto tipy…

Vyvarujte se zbytečným chybám

Vždy je lepší poškození předcházet, než řešit následky a zdraví vlasů složitě zachraňovat. Jakým chybám bychom se tedy měli během léta vyvarovat? "Myslím, že by lidé mohli více nosit pokrývku hlavy a poté, co opustí bazén nebo moře, vždy vlasy umýt a vyčistit šamponem a následně dodat opravdu velkou dávku hydratace. Nesmíme také zapomínat na ochranu. I během dne můžeme používat ochranné spreje či krémy nebo jiné produkty k tomu určené, které mají v sobě UV protektor anebo aspoň tepelnou ochranu," doporučuje kadeřník Martin Loužecký ze salónu Hairthusiasts. Nezapomeňte také na to, že i když se o slovo začne hlásit babí léto, sluneční paprsky mohou vlasy stále poškozovat. Na ochranu tedy nemyslete pouze u moře, patří i do rozpáleného města nebo na hory. Ochranné přípravky proto ještě do skříňky neuklízejte.

Náš tip:

Veganská letní sada Kaaral Maraes Sun Care

Vyzkoušejte produkty z pečlivě vybraných veganských ingrediencí, obohacené o UV filtry, které chrání všechny typy vlasů před oxidativním stresem způsobeným sluncem, větrem, solí a chlórem. Sada obsahuje šampon na vlasy a tělo se zvláčňujícím a zklidňujícím efektem, vlasovou masku obnovující hydrataci po opalování, tělové mléko s vyživujícím a hydratačním účinkem a ochranný bezoplachový dvoufázový sprej chránící vlasy před sluneční zářením.

Cena: 1865 Kč (www.viviane.cz)

Dopřejte vlasům extra porci hydratace

Po létě jsou vlasy často vysušené. "Vlasy po létě bývají spíše dehydratované než zničené. Je to dané tím, že trávíme spoustu času venku, vystavujeme se slunci a samozřejmě se koupeme. A ani slaná voda, ani chlor z bazénu vlasům moc neprospívá," vypočítává negativní vlivy vlasový specialista Martin Loužecký. Při každodenní péči o vlasy se proto zaměřte na doplnění vláhy za pomoci hydratačního šamponu a kondicionéru. Jednou týdně dopřejte svým vlasům hloubkovou regeneraci pomocí vyživující masky na vlasy. Masky na vlasy obsahují koncentrované aktivní složky, které pronikají do hloubky vlasu a napomáhají obnově jeho struktury. Do své hair-care rutiny můžete přidat také oleje, které pomohou obnovit extrémně suché a lámavé vlasy.

Naše tipy:

Hydratační balíček Kaaral Purify Hydra

Trojice hydratačních přípravků se postará o to, aby byly vaše vlasy opět silné, zdravé a pružné. Vlhkost jim dodá šampon a kondicionér s ostružinovým octem, rýžovým mlékem a mandlovým olejem a bezoplachový kondicionér ve spreji Purify Leave-in s mléčnými proteiny a kustovnicí.

Cena: 984 Kč (www.viviane.cz)

Hloubkově hydratační maska s mateří kašičkou Kaaral Purify Hydra

Dodává vyčerpaným a fyzicky namáhaným vlasům intenzivní hydrataci. Regeneruje strukturu vlasů, dodává jim vlhkost, výživu pro zdravý růst, ochranu, zklidňuje a chrání před mechanickým poškozením.

Cena: 473 Kč (www.viviane.cz)

Obnovte krásnou barvu

Sluneční paprsky a časté koupání způsobují vlasům nejen dehydrataci, ale také mají negativní vliv na barvu. Sluneční záření rozkládá vlasové pigmenty (melanin), právě proto během letních měsíců barvené, ale i přírodní vlasy šisují. "Samozřejmě u klientů a klientek, které se barví, vidíme, že barva se v létě vymývá více než v jiných ročních obdobích," potvrzuje také Martin Loužecký. Je tedy čas navrátit hřívě opět krásný odstín. Na druhou stranu však nezapomínejte na to, že vlasy bývají po létě oslabené a chemické procedury, jako je barvení, je mohou ještě více poškodit. Při barvení proto volte šetrné produkty a ideálně tuto proceduru svěřte do rukou kadeřníka, který se postará nejen o perfektní barevný tón, ale i zdraví vlasů. Abyste udržela odstín co nejdéle sytý, sáhněte pak při pravidelné péči po produktech speciálně určených pro barvené vlasy.

Náš tip:

Barevný kondicionér Baco Colorfresh

Díky koncentrované směsi pigmentů a aktivních živin obnovuje odstín barvy, doplňuje vaši barvu a udržuje ji krásnou i mezi barveními. Vybírat můžete z různých barev podle žádaného odstínu.

Cena: 430 Kč (www.viviane.cz)

Vsaďte na šetrnou úpravu vlasů

K poškození vlasů často dochází také při jejich úpravě. Dbejte proto na to, aby krásný účes nebyl vykoupen polámanými a zničenými vlasy. "Abychom vlasy příliš nezatěžovali, je vhodné používat hřeben se širšími zuby," radí kadeřník Martin Loužecký. Při stylingu se raději vyhněte klasickým kulmám a žehličkám, které mohou vlasy poškodit extrémně vysokými teplotami. Raději vsaďte na šetrnější varianty a používejte stylingové nástroje s inteligentní regulací teploty.

Naše tipy:

Multistyler Dyson Airwrap

S multistylerem můžete vlasy sušit, kulmovat i vyhlazovat. Šest nástavců využívá Coanda efekt k efektivnímu stylingu vlasů bez poškození teplem. Díky jednomu přístroji dokážete vyčarovat uhlazený elegantní účes i různě velké vlny, dodat objem, anebo skrýt poletující vlasy. Inteligentní regulace tepla měří teplotu proudícího vzduchu více než 40krát za sekundu a reguluje teplo tak, aby teplota byla vždy nižší než 150 °C.

Cena: 13 490 Kč (www.dyson.cz)

Vysoušecí žehlička Dyson Airstrait

Vysoušecí žehlička přináší nový způsob narovnávání vlasů pouhým vzduchem. Můžete ji používat nejen na suché vlasy, ale i na mokré. Výkonné směrované proudění vzduchu současně uhlazuje a vyrovnává vlasy, čímž je nejen šetrnější k vlasům, ale současně vám zjednoduší vlasovou rutinu.

Cena: 12 310 Kč (www.dyson.cz)

Nebraňte se nůžkám

Po létě je také dobré nechat si zastřihnout konečky vlasů. "Rozhodně po létě doporučuji vlasy zkrátit, když bude potřeba. Zkrácení vlasů vždy pomůže a podpoří zdravý vzhled," radí Martin Loužecký. Pravidelné zastřihování pomáhá předcházet třepení konečků. I když jen nepatrně zkrátíte délku, vlasy budou vypadat mnohem lépe a budou zdravější.

Připravte hřívu na podzim

Také podzim přináší pro vlasy nové nástrahy, ať už jsou to nepříznivé povětrnostní podmínky, anebo i častější padání vlasů. "Většinou si zákaznice na podzim stěžují na padání vlasů. Je to poměrně běžná záležitost," potvrzuje i Martin Loužecký a radí: "Je potřeba do jídelníčku zařadit více vitaminů a nebál bych se zařadit také vhodné doplňky stravy."

Nezapomínejte na zdravou pokožku hlavy

Při péči o vlasy se často zapomíná na to, jak důležitou roli hraje zdravá pokožka hlavy. Přitom právě udržení zdravé lipidové vrstvy ve vlasové pokožce má zásadní vliv na udržení hydratace a ochranu pokožky před vnějšími toxiny, bakteriemi i mechanickým poškozením. Pokud je vlasová pokožka poškozená, naruší se tím regulace vlhkosti a dochází k vysušení, tvorbě lupů, ale i nadměrnému vypadávání vlasů. Vyzkoušet můžete vlasový peeling, díky kterému odstraníte odumřelé kožní buňky a podpoříte tím zdraví pokožky i růst vlasů. Prospěšné mohou být i pravidelné masáže stimulující pokožku hlavy, které zlepšují její prokrvení a podporují zdraví vlasů. A nezapomínejte pokožku chránit před extrémním teplem i během stylingu či fénování. "Pokud se vám podaří omezit poškozování vlasů teplem, můžete získat zdravější pokožku hlavy a zdravější vlasy. Náš nový vysoušeč vlasů Supersonic NuralTM má senzor, který rozpozná vaši hlavu a sníží teplotu, jakmile se přiblíží k vašim vlasům. Tím zabrání poškození pokožky hlavy i vlasů teplem," uvádí James Dyson, zakladatel technologické společnosti Dyson.

Náš tip:

Dyson Supersonic Nural

Tento jedinečný fén obsahuje snímač Time of Flight, který automaticky upravuje teplotu tak, aby byla udržována optimální cílová teplota 55 °C u pokožky hlavy. Má navíc nové a vylepšené nástavce určené pro všechny typy vlasů. Jsou vybaveny funkcí rozpoznávání nástavců, takže fén pozná stylingové preference uživatele a zjednoduší tak rutinu pro rychlé a zdravé vysoušení bez extrémního tepla.