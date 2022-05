Tipy na dokonalou zahradu pro děti

Léto je už za dveřmi a každý rodič řeší těžké dilema - jak vylákat děti ven na čerstvý vzduch? Záleží také na věku dítěte, ty malé chtějí být poblíž rodičů, větší vyžadují svůj vlastní prostor. Odborník z Hornbachu vám poradí, jak zabavit všechny děti na zahradě.

To, že máte děti, ještě neznamená, že vaše zahrada musí být jedno velké hřiště. Existuje mnoho variant, jak proměnit zahradu v zábavní plochu bez toho, abyste z ní ztratili radost. Vytvoření zón v zahradě je skvělým způsobem pro oddělení prostoru na hraní od prostoru na grilování nebo od okrasné zahrady.

Pískoviště pro nejmenší

Všechny děti milují písek. Pískoviště přitom vůbec nemusí rušit vzhled zahrady, stačí ho jen dobře schovat. Snadno jej vytvoříte recyklací starých kusů dřeva nebo můžete pro ratolesti pořídit už hotové. "Dělání písečných hradů je skvělá zábava. V Hornbachu naleznete pískoviště s víkem, které se po otevření promění ve dvě lavičky. Na nich můžete pohodlně sedět vy i děti. Víko rovněž chrání písek před znečištěním," radí David Benda, odborník z oddělení zahrady v projektových marketech Hornbach.

Skluzavka, houpačka, sprška

Zahradní skluzavky jsou tradiční součástí každého dětského hřiště. Děti si na nich užijí hromadu zábavy, a proto by na dvoře neměly chybět. Jejich výhodou je, že je lze připevnit na hrací věže, čímž dosáhnete ideální kombinace několika hracích prvků. "Ratolesti určitě ocení, když vyberete dětskou skluzavku s přípojkou na vodu. V letních vedrech, kdy touží po osvěžení, tak mohou mít svůj vlastní malý tobogán. Jestli vám zbylo pár trubek na zavlažování, nevyhazujte je. Můžete z nich dětem sestavit netradiční zahradní sprchu a užít si tak společné vodní radovánky," hovoří specialista.

Houpačky jsou na zahradě pořád mimořádně oblíbené. Zábava na nich vyžaduje rovnováhu a koordinaci. Jejich výhodou je proto rozvoj těchto dvou motorických dovedností. Houpání pomáhá rozvíjet sílu horní části těla, posilovat jemnou motoriku dítěte, a zároveň zlepšovat sílu úchopu a koordinaci prstů. Jednoduchou houpačku z dřevěného prkna a provazů pro upevnění na stromě zvládne vyrobit každý šikovný kutil. Odměna v podobě dětské radosti a smíchu je k nezaplacení.

Dětské království na zahradě

Starší děti spíše ocení domeček či bunkr, kde mohou trávit čas s kamarády mimo dosah dospělých. Dětský zahradní domek může vypadat jako chaloupka na kuří nožce nebo srub s předzahrádkou, či dokonce indiánské týpí. Dřevěnou konstrukci zahradního domku můžete společně s dětmi barevně natřít a popustit tak uzdu fantazii. Pokud máte k dispozici dostatečně velký a pevný strom, proč jim nevyrobit domeček na stromě? "Neváhejte do práce zapojit potomky. Nejenže jim vytvoříte dokonalé místo pro nekonečná dobrodružství, ale společný projekt a sdílená práce rodinu zároveň sblíží," doporučuje David Benda.

Trampolíny pro starší děti

Trampolíny mohou být skvělým doplňkem pro rekreaci na dvorku, a to nejen pro děti. Patří totiž k aktivitám, kterými nepohrdnou ani dospělí. Slouží na procvičení celého těla, ale až dětem starším tří let. Kromě množství legrace nabízejí i benefity, které by vás ani nenapadly. "Fyzická aktivita je potřebná pro všechny. Skákáním na trampolíně se rozproudí krev, což má výrazný vliv na zlepšení krevního oběhu v těle a celkově na zdraví. Tento pohyb rovněž zlepšuje koordinaci a představuje způsob, jak vybít nadbytečnou energii. Trampolíny přispívají také ke zmírnění stresu. Hyperaktivním dětem skákání pomáhá přesměrovat energii, a odstranit tak neklid," popisuje zdravotní benefity odborník z Hornbachu.

Pokud máte obavy, že by dítě mohlo i přes ochrannou síť z trampolíny spadnout, pořiďte si trampolínu zapuštěnou do země. Nejenže výrazně snížíte vzhled trampolíny, ale zabráníte i spadnutí pod skákací plochu. Počítejte však s terénními úpravami. "Pro zapuštěnou trampolínu je nutné vyhloubit otvor s minimální hloubkou 80 cm, jež by se měl vyložit geotextílií. V případě, že bydlíte v oblasti s častými dešti, myslete i na vyřešení odvodu vody z prostoru pod trampolínou. Postačí k tomu drenážní trubka," dodává David Benda.