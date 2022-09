Top podzimní aktivity? Užijte si cyklistiku, houbaření nebo výlet na chalupu!

Po teplém létě se dostal ke slovu podzim. Ačkoliv je léto už minulostí, i on ještě bývá velmi často plný sluníčka a oblíbeného období babího léta, které má také něco do sebe. Proto z konce letní sezony rozhodně nesmutněte. Své oblíbené venkovní aktivity můžete provozovat dál. Je však namístě bedlivě sledovat počasí a pečlivě plánovat.

Patříte mezi milovníky podzimu? Není se čemu divit! Podzim nabízí mnoho možností, jak si ještě naplno užít čerstvého vzduchu. Určitě jsou mezi vámi právě ti, kteří čekají na to, až bude mít slunce menší sílu a dovolí vám pobývat venku v o něco příjemnějších teplotách než v horkém létě. Kromě toho, že je toto roční období zahalené do příjemných zemitých barev a vzduch voní po odcházejícím horkém počasí a přicházejícím chládku, není problém být stále aktivní, trávit čas venku nebo vymýšlet různé aktivity nejenom o samotě, ale i s přáteli. Podzim zkrátka nabízí nespočet možností, jak si ho náležitě užít se vším všudy.

Na podzim k moři? Proč ne!

Pokud jste nestihli dovolenou v létě, určitě není problém využít k ní i podzimní měsíce. Ostatně tuto možnost si oblíbilo velmi mnoho cestovatelů. Přímořské turistické oblasti totiž od září opouští hlavní sezonu, což znamená méně lidí na jednom místě a tím pádem větší komfort. Navíc vás nebudou trápit příliš vysoké teploty, které by vás mohly omezovat v aktivní dovolené. Moře však budete mít krásně vyhřáté, takže o koupání určitě nepřijdete. Nemusíte ani cestovat nikterak daleko. Do půlky září si krásné počasí užijete klidně i v Chorvatsku.

Houbaření na chalupě zn. ideál!

Někteří z nás dovolenou u moře ale vlastně ani nepotřebují. Stačí jím české luhy a háje a chalupa. Pokud nějakou takovou vlastníte, máte štěstí! Existuje však i možnost pronájmu. Při troše hledání najdete na internetu skvělé nabídky, které jen čekají na využití. Dopřejte si relaxační pobyt, při kterém vás po těle i po duši pohladí procházky po lese s šuměním stromů, při kterých možná najdete nejenom klid, ale také houby. I na podzim totiž rostou! V partě lidí si hledání zpestřete soutěží, kdo jich najde nejvíce. Uvidíte, že se zabavíte na dlouhé hodiny a o hecování nebude nouze. Na konci této zajímavé hry vás bude čekat chutná odměna v podobě obědu nebo večeře s houbami, které sami nasbíráte.

Kochání na kole

Další super činností, které nahrává podzimní počasí, je cyklistika. Sluníčko není tak ostré, objeví se sem tam mráček a větřík spíš chladí, než aby zahříval. Proto na nic nečekejte a jízdě na kole se rozhodně nevyhýbejte. Co takhle odjet na jižní Moravu a postupně prozkoumat místní vinné sklípky? K tomu je kolo přímo ideální. Vyrazit můžete nejenom sami, ale i ve skupině, což je určitě větší zábava. Za řeč ale určitě stojí i náročnější trasy, které nevedou pouze po rovině. Co je totiž lepší než vyšlapat kopec, ze kterého jste měli na začátku respekt, a nakonec se vítězoslavně poplácat po rameni, protože jste to celé zvládli? Cestou dolů vás pak pohladí vlahý větřík, který vám připomene, že i na podzim se zkrátka takovýchto aktivit nemusíte bát.

Buřty na ohni, kytara a stan

V září je ideální čas vyjet s bandou kamarádů do kempu pod stan. Davy se vás už týkat nebudou, takže vám už nikdo nebude zabírat místo v hospůdkách nebo prodlužovat frontu na WC. Podzimní počasí, které často není skoupé na teplé večery, váš celkový pobyt dovede jedině k dokonalosti. Bez problému si proto můžete udělat táborák, na kterém si opečete pár buřtů, zahrabete brambory do popela nebo si zazpíváte u kytary. Pokud vám ale i u ohně bude zima, určitě vám postačí jen deka, do které se zabalíte, nebo teplé objetí někoho, s kým rádi trávíte čas.

Konec grilovací sezony se musí oslavit!

Podzim si ale samozřejmě můžete užívat i v pohodlí domova, na zahradě, terase nebo balkoně. Pokud vlastníte gril, pozvěte si domů kamarády nebo rodinu a uspořádejte party na ukončení grilovací sezony. Určitě s ní budete mít úspěch, protože jak je známo, lidé milují oslavy a vymýšlení důvodů k nim. Naložte maso, nakupte dostatek pití a hromadu pochutin, kterými hostům poblázníte chuťové buňky, apřipijte si na to, jak parádní akce máte za sebou, a začněte se těšit na příští rok!