Tři tipy, jak zlepšit stravovací návyky psa

Máte pocit, že váš pes jí hodně nebo málo? Žádné krmivo mu není dost dobré a vám už dochází trpělivost anebo má jiný stravovací problém? Pokud si s tím nevíte rady, vyzkoušejte rady a tipy. Poradíme, jak zatočit se špatnými stravovacími návyky psa, nastavit nové a lepší, jak u mladého, tak i u staršího pejska.

1) Kvalitní krmivo na prvním místě

Ať už je stravovací problém jakýkoliv, podívejte se jako první na složení daného krmiva. "Na obalu krmiva je vždy uvedeno složení a množství jednotlivých surovin. To čeho je tam nejvíce najdete jako první položku. Krmivo pro psy by mělo vždy obsahovat alespoň 30 % a více masa, vhodná je kombinace čerstvého a sušeného. Pokud možno vybírejte spíše z krmiv, která obsahují pouze bílkovinu z jednoho zvířete, což znamená že například v jehněčích granulích Marp Holistic Lamb nenajdete nic jiného než jehněčí maso a tuk, plus další suroviny v podobě zeleniny, vitamínů a minerálů. Vyhněte se krmivům obsahující obiloviny, neidentifikovatelné suroviny a vedlejší produkty," doporučuje odborníka na krmiva pro psy a kočky Martin Pučálka ze společnosti Krmiva Pučálka www.krmiva-pucalka.cz. Pokud můžete, vyhněte se zcela nakupování krmiv v supermarketech, vhodné je navštívit specializované prodejny, kde vám odborník poradí s výběrem.

2) Bez důslednosti a pravidelnosti by to nešlo

Punťa už dva dny nejí granule a čeká na konzervu, Žeryk má pořád hlad, Tonda sní své krmivo jen v přítomnosti druhého psa apod. Poznáváte svého chlupáče? "Už od štěněte je potřeba být ve výchově důsledný a nastavit pravidelné a striktní stravovací návyky. Pokud se vám to ale nepovedlo, nikdy není pozdě začít. Dbejte vždy důslednosti a pravidelnosti. Pes má mít krmivo ideálně ráno a večer v pravidelných intervalech anebo jen večer. V případě, že ho nebude chtít jíst, misku seberte a dejte krmnou dávku další den, do té doby žádné pamlsky a nic," radí Pučálka a dodává. "Pokud máte pocit, že pes má pořád hlad, je hubený a krmná dávka nestačí, ničeho se nebojte a krmnou dávku navyšte. Případně to celé konzultujte s veterinářem. Jestliže máte opačný problém, kdy se pes nekontrolovatelně zakulacuje, vyberte odlehčenější granule například Marp Variety Slim & Fit s bílou rybou a přidejte pohyb. Pokud ani to nepomůže, navštivte veterináře." Přecházíte-li na nové krmivo, dělejte to postupně. Během jednoho týdne míchejte stávající s novým a ke konci už dejte pouze to nové. Pokud vás pes zkouší a nejí vše, jeden den půstu mu neuškodí. V případě, že nastavíte nová stravovací pravidla, pevně je dodržujte.

3) Konec rozmazlování

Snažíte se svému mazlíčkovi dopřát to nejlepší? Dostává pamlsky na počkání a miska s krmivem je pořád plná? A on akorát loudí, co jiného lepšího by snědl? Je načase tomu udělat přítrž. Není možné, aby si pes zcela vybíral, co bude jíst. Je potřeba nastavit přísný režim. Konec krmení od stolu, konec obdarovávání pamlsky jen tak a konec podstrojování v podobě několika plných misek najednou. Nastavte svému chlupáčovi režim v pravidelné stravě, bez rozmazlovaní.