Účastníci lednové Veggie Challenge zachrání téměř 7000 zvířat. Ušetří i celou řadu přírodních zdrojů

Bezmála devět tisíc Čechů a Češek v průběhu letošního ledna přijalo výzvu ProVeg Česko a zapojilo se do prvního ročníku české Veggie Challenge, která lidi povzbuzuje k tomu, aby se po dobu 30 dnů stravovali více rostlinně. Připojili se tak k více než 450 000 lidí, kteří se do výzvy přihlásili v jiných zemích. Mnozí z nich výzvu pojali jako součást svých novoročních předsevzetí, které však neprospělo jen jejich zdraví, ale i zvířatům a planetě.

Dle vědeckých poznatků zařazením více rostlinných potravin do jídelníčku na úkor těch živočišných lze ušetřit velké množství emisí, vody a půdy. Podle výpočtů ProVeg tak lednoví účastníci a účastnice Veggie Challenge v Česku společně teoreticky ušetří nejen 6836 zvířat, ale také 104 000 kg ekvivalentu C0 2 , tj. v přepočtu 868 000 km autem (to je skoro 22x kolem světa), 91 milionů litrů vody (tj. skoro 1,5 milionu sprch) a 167 000 metrů čtverečních půdy. Tím však Veggie Challenge zdaleka nekončí. Do výzvy je totiž možné se hlásit po celý rok, v jehož průběhu ProVeg Česko bude pořádat další zajímavé akce a představovat novinky.

Do kampaně se zapojili nejen mezinárodní i lokální výrobci rostlinných produktů, ale i několik retailových řetězců, další ročník by měl mít však ještě širší záběr. "Cílem Veggie Challenge je nejen pomáhat spotřebitelům a spotřebitelkám snižovat spotřebu živočišných výrobků a ukázat jim rozmanitost chutných rostlinných alternativ, ale i motivovat výrobce a prodejce k rozšiřování rostlinné nabídky na našem trhu. Vzhledem k tomu, že v Česku roste trend flexitariánství, tedy cíleného snižování spotřeby produktů živočišného původu, rádi bychom pro příští ročník Veggie Challenge získali i partnery z gastro segmentu. Čím dál více restaurací a kaváren zahrnuje rostlinnou nabídku do svých menu a my chceme tento trend ještě více podpořit," říká manažerka kampaně Tereza Trávníčková z ProVeg Česko.

Kampaň vzbudila velký ohlas v českých médiích s více než 40 zmínkami v čele s Českou televizí, TV Nova, TV Seznam, on-line magazínem Refresher, deníky Právo, Lidové noviny či Rádiem Expres FM a do šíření Veggie Challenge se zapojilo více než 20 influencerek a influencerů. Celkově tak výzva jen na sociální síti Instagram získala více než 2 miliony impresí. Výzvu na svém Instagramu propagovala také česká miss Jitka Nováčková. "Na rostlinnější stravu jsem přešla během loňského roku, takže do Veggie Challenge jsem se připojila velmi přirozeně. Nejvíce mě bavila naše komunita na Facebooku, kde jsme vzájemně sdíleli tipy a recepty. Byla jsem nadšená, kolik lidí se ke mně připojilo a téma omezení živočišných produktů je oslovilo. I kdyby to bylo jen o tom dát si do kávy ovesné mléko, má to smysl," zmiňuje Jitka Nováčková.

Hlavním partnerem letošní lednové Veggie Challenge se stala značka vyrábějící rostlinné alternativy masa Garden Gourmet, ta vyzvala Česko k odlehčení jídelníčků i v rámci vlastní marketingové kampaně propojené s Veggie Challenge pod sloganem #odlehcuju. "Veggie Challenge ukázala rostoucí zájem Čechů a Češek o zařazování více rostlinných produktů do svých jídelníčků. Věřím, že jsme jim prostřednictvím této výzvy ukázali, že rostlinné jídlo může být zdravé, pestré, lahodné a co je také důležité - více udržitelné. Společnými silami jsme tak udělali další krok na cestě k významné změně. Za značku Garden Gourmet bych chtěla poděkovat nejen ProVeg Česko, ale i všem, kdo se na tuto pozoruhodnou cestu vydali s námi," hodnotí výzvu Emine Mamarasulovova, brand manažerka Garden Gourmet.

Z retailových partnerů bylo nejvýraznější zapojení Lidl Česká republika, který během ledna zařadil také větší množství veganských a vegetariánských produktů. "Jsme moc rádi, že jsme se na Veggie Challenge mohli podílet. Rostoucí zájem o rostlinné produkty totiž registrujeme i v našich prodejnách, kde je nabízíme pod privátní klimaticky neutrální značkou Vemondo. Ne všichni lidé si uvědomují, že rostlinná strava může být přínosem nejen pro jejich zdraví, ale také pro životní prostředí. Oceňujeme proto, že výzva poukázala na to, že i drobná změna v jídelníčku může výrazně pomoci při boji proti změně klimatu, ale i k udržitelnějšímu využívání zdrojů," přibližuje mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler.