Udělejte radost mamince: Den matek v podání netypických dárků

Jaro je konečně tady a s ním se nezadržitelně blíží i Den matek. Jeden ze dnů, kdy oficiálně vzdáváme hold maminkám a samotnému mateřství. Ačkoliv se po celém světě slaví v různé dny, význam má všude stejný. U nás připadá, podle amerického vzoru, vždy na druhou květnovou neděli, a to již od roku 1923. Většinou přejí děti maminkám ručně dělanými přáníčky a kytkami, ale co takhle to obměnit a zkusit něco netradičního?

Balíček na míru pro celodenní odpočinek

Dát si nohy na stůl, hodit starosti za hlavu a užít si to, co mají rády - potěšte svou maminku zaslouženým relaxačním balíčkem. Může to být svíčka s oblíbenou vůní, sůl do koupele, poukaz na masáž, oblíbené víno či maska na pleť. Fantazii se meze nekladou a vy sami nejlépe víte, co má nejraději. Připravte malý balíček s drobnostmi, který mamince udělá radost, kreativně jej zabalte, přidejte hezký vzkaz a originální dárek je na světě!

Darujte zážitek

Jestli je maminka v kuchyni jako ryba ve vodě a vaření je jejím koníčkem, překvapte ji kurzem s jejím oblíbeným kuchařem nebo ji vyšlete vařit do přírody. Pokud holduje divadlu, vezměte ji na místo, kde prkna znamenají svět. Zkrátka se postarejte o zážitek na míru, a to ať už půjde o kulturní, kulinářský, anebo třeba adrenalinový. Ovšem pokud tedy víte, že skok padákem nebo bungee jumping figurují na jejím "bucket listu". K nezaplacení jsou i společně strávené chvilky, voucherem na wellness víkend ve dvou jistě neurazíte.

Medaile pro maminku

Úsměv na rtech jí vykouzlíte také pomocí zlaté nebo stříbrné medaile Pro maminku od České mincovny. Medaile je zdobena srdíčky a nápisem "Pro maminku", taktéž obklopeným srdíčky. Výhodou je, že nejen hezky vypadá a zaručeně potěší, ale samotné zlato lze brát i jako dobrou cestu pro zhodnocení peněz. "Zlato je investicí odolnou proti globálním krizím, geopolitickým turbulencím a výkyvům trhů. Finance nejen bezpečně uloží, ale také zajímavě zhodnotí," říká Jaroslav Černý, marketingový manažer České mincovny.

Neobyčejný hrnek

Klasické hrnečky s nápisy ve stylu "Super žena" už má nejspíš spousta maminek z předešlých Vánoc, narozenin či svátků. Zkuste to tentokrát okořenit a vytvořit buď vlastní design, nebo rovnou vymyslet nějakou vtipnou, ideálně interní hlášku, která je typická právě pro vaši rodinu. Nebojte se a zapojte svou fantazii! Pokud patříte mezi kreativní duše, darujte vlastnoručně vyrobený hrneček.

U kytek zůstaneme

I když patří květiny mezi klasiku, která nezestárne, zamyslete se nad jejím netradičním pojetím. Mnohá květinářství nabízí tzv. květinové předplatné, tedy balíček několika kytic. Stačí zvolit počet pugetů, kterými budete chtít během roku udělat radost, a pak už jen čekat na překvapené a nadšené reakce. Potěšit můžete také květinovým workshopem, kde maminku zasvětí do tajů vazby kytic.