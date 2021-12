V novém roce do kondice aneb hubne pán i pes

Leden je období, které bývá plné nových začátků. Příchod dalšího roku zkrátka svádí ke změnám, které jsme dlouho odkládali, a přináší jedinečnou šanci začít s čistým štítem. Pohyb a zdravá strava poté na našich seznamech novoročních předsevzetí pravidelně zaujímají první příčky. Změna životního stylu ovšem není nic snadného, obzvlášť pokud je na to člověk sám. Přiberte proto do týmu svého čtyřnohého parťáka!

Pokud máte dojem, že jste v uplynulých měsících více dopřávali nejen sobě, ale také svému chlupáčovi, je nový rok ideální příležitostí se společnými přebytečnými kily a stravovacími zlozvyky zatočit. V první řadě se zaměřte na jídelníček - váš i ten psí - a pokuste se omezit mlsání.

Jídelníček pod kontrolou

"U psa zcela vyřaďte všechny dobroty, které mu odkrojíte z vlastního talíře. Lidské jídlo totiž nedělá psím bříškům dobře, způsobuje obezitu a řadu dalších zdravotních problému. Namísto přilepšení tak mazlíkovi nevědomky prokazujete medvědí službu. Chcete-li psa opravdu potěšit, sáhněte po pochoutkách šitých jemu na míru. Snažte se používat hlavně masové pamlsky, které mají nízký obsah sacharidů, například tedy Brit Meaty Jerky. V ideálním případě používejte jako pamlsky granulky, kterými krmíte," radí Martin Kváš, odborník značky Brit na výživu a výchovu psů a koček.

Je jedno, zda hubne dvounohý, nebo čtyřnohý. Řešení bývá v obou případech stejné - kvalitní zdravá strava a dostatek pohybu. Zařiďte tedy, aby pejsek nacházel v misce krmivo s vyváženým množstvím tělu potřebných živin a aby se zbytečně nepřejídal. "Pokud chcete pejskovi naordinovat drastičtější dietu než pouhé omezení dobrůtek, ujistěte se, že máte skutečně co dočinění s nadváhou. U některých mazlíků je náročné určit vhodnou váhu i pro veterináře. Obecně poté platí, že když jemným pohlazením nenahmatáte žebra a pes nemá při pohledu z boku bříško lehce stažené, pravděpodobně se jedná o zvířecího tlouštíka. V takovém případě je dieta na místě. Optimální úbytek na váze je poté zhruba 1 % týdně," doporučuje Martin Kváš.

Ve chvíli, kdy svému psovi "naordinujete" dietu, je podle Kváše potřeba snížit množství energie v krmivu. Buď můžete zmenšit aktuální dávku granulí, ovšem potom může zvíře pociťovat hlad. Rozumnějším řešením je proto přechod na energeticky nenáročné krmivo s nízkým obsahem tuku, určené speciálně ke snížení hmotnosti. Takové granule bývají označené slovy "light" nebo třeba "weight loss".

Bez pohybu to nepůjde

Ke správnému dietnímu režimu patří také dostatek pohybu. Vyberte proto sport, který bude bavit jak vás, tak vašeho čtyřnohého parťáka a dejte si společně "do těla". Začněte pozvolna, například postupným protahováním denní procházky, následně můžete přidávat do tempa nebo společně běhat. Pro zapálenější sportovce je tu mushing, teda zapřahání psů, agilitiy nebo třeba dogfrisbee. Vždy však mějte na paměti zdraví své i psa a sportujte v míře, která odpovídá vašim možnostem. Obzvláště v případě štěňátek nebo psích seniorů není nadměrný pohyb žádoucí. Inspiraci týkající se (nejen) psích sportů najdete na webu www.mazliccivpohybu.cz.

Určitě nezapomínejte také na pravidelné vážení, protože dieta, která nenese výsledky není dietou správnou. Poté, co společně zhubnete, nenechte vše zaběhnout do starých kolejí. Stejně jako lidé mohou i zvířata trpět jojo efektem - rychlým nárůstem váhy do původních a vyšších hodnot.