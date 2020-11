Vánoční hvězda – královna adventu

Pryšec nádherný známější jako vánoční hvězda je květinou typickou pro adventní období. Její druhé známé jméno poinsettia se odvíjí od příjmení prvního velvyslance USA v Mexiku; Joel Roberts Poinsett ji totiž roku 1825 jako první přivezl do Spojených států amerických.

A kde se vzalo spojení s Vánoci? Líbivější je legenda o dívce, která údajně v 16. století v Mexiku neměla peníze na to, aby mohla Ježíšovi věnovat dar na oslavu jeho narození. Pověst říká, že anděl dívce poradil, aby po cestě do kostela natrhala plevel a položila jej na oltář. Když tak učinila, z plevelu začaly rašit karmínově rudé květy. Barva květů má odkazovat na Ježíšovu krev prolitou při ukřižování, tvar listů pak na betlémskou hvězdu.

Symbol Vánoc

Pravdou však je, že za spojením s Vánoci stojí šikovná propagace květiny rodinou německých emigrantů Eckových. Ti měli poinsettii v oblibě natolik, že si ve Státech pořídili její sad. A mimo jiné zdokonalili techniku roubování, díky čemuž bylo možné květinu zaslat i do televizních stanic, kde ji vystavili ode Dne díkůvzdání až do Vánoc. Jeden z Eckových potomků navíc sám za účelem propagace s květinou vystupoval ve vánočních pořadech. Až v 90. letech minulého století jeden univerzitní badatel objevil metodu, díky níž květiny Eckových vypadaly tak krásně. Tím ukončil monopol Eckových a konkurenční boj přispěl k masivnějšímu rozšíření vánoční hvězdy, a to i u nás.

Výběr rostliny a správná péče

Vánoční hvězdu obvykle pořizujeme v období adventu. Často plní úlohu milého dárku pro naše blízké. Pokud si vybereme zdravou rostlinu a dopřejeme jí odpovídající péči, nic nebrání tomu, aby byla chloubu našeho domova i po Vánocích.

Pokud je to možné, nekupujte rostlinu ve venkovních prostorech. Chlad ani průvan nedělají vánoční hvězdě dobře a lehce by se mohlo stát, že vám doma po několika dnech v teple opadá. "Vybírejte dobře rostlý kus, který nemá zažloutlé listy. Naopak listy by měly být pevné a na pohled sytých barev. Při nákupu dejte pozor i na přepravu; až si květinu ponesete domů, ochraňte ji před chladem například zabalením do několika vrstev papíru. Teplotní šok při transportu totiž může zahubit i silnou zdravou rostlinu, byť může jít o několik minut," upozorňuje Daniel Brychta, odborník z oddělení zahrady projektových marketů Hornbach.

Doma květinu umístěte na místo, které je chráněno před průvanem a není na přímém slunci. "I zimní sluníčko může přes okno znásobit svoji sílu a popálit rostlině listy. Optimální je polostín a teplota okolo 20 stupňů," vysvětluje Daniel Brychta z Hornbachu. Zálivku dopřejte vánoční hvězdě pravidelně, ale pozor na množství vody. Zemina by měla být stále vlhká, v podmisce by ale neměla zůstávat voda. Na přelití je vánoční hvězda velmi citlivá, a pokud k němu dojde, zkáza květiny je obvykle rychlá a nevratná. Pokud naopak nedopatřením vánoční hvězda povadne, mělo by stačit ji znovu zalít a květina se vcelku rychle vzpamatuje. Jednou za měsíc je vhodné rostlině dopřát výživu a přihnojit ji.

Jak na barevné listy

Chcete-li, aby vám květina opětovně vykvetla, připravte se na vcelku náročný proces. "Pokud máme vánoční hvězdu doma delší dobu a chceme, aby měla o Vánocích opět nádherně sytě zbarvené listy, musíme začít s přípravou nejlépe osm týdnů předem. Květinu začneme zakrývat, aby byla v naprosté tmě - ideálně nejméně 12 hodin denně, a to až do Vánoc," radí Brychta. Pokud se vám podaří vánoční hvězdu uchránit před světlem, odměnou vám bude nádherná květina ve svých tradičních barvách. Nemusíte se ale držet klasické červené. Poinsettia je v projektových marketech Hornbach k dostání i v odstínech růžové a světle žluté.