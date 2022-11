Vánoční stromeček – výběr, skladování a péče

V Hornbachu začal prodej vánočních stromků a už tradičně je lze zakoupit i on-line. Abyste se ze stromečku mohli těšit co nejdéle, odborníci z Hornbachu radí, jak jej vybírat, správně skladovat, a jak o něj pečovat během celého svátečného období.

K atmosféře vánočních svátků patří vůně čerstvého jehličí. Nejintenzivněji voní jehličím právě vánoční stromek. Pokud patříte k příznivcům živých vánočních stromečků, je dobré vědět, že jeho zdobení není to nejdůležitější.

Správný výběr

U výběru je zásadní zvolit vhodný druh a velikost. "Rodiny s dětmi ocení větší stromek, starší lidé volí raději jehličnany menšího vzrůstu. Živé stromečky v Hornbachu nabízíme ve velikostech od 110 do 450 centimetrů. Umělé již od 45 do 300 centimetrů," hovoří David Benda, odborník z oddělení zahrady projektových marketů Hornbach. Výběr druhu záleží spíše na osobních preferencích. "Dlouhodobě je největší zájem o dánské jedle NORDMANN Gold® - toto označení zaručuje kvalitu, pravidelný tvar a bohaté jehličí, jež tolik nepíchá. Jsou odolné vůči teplotním změnám, dlouho vydrží a v místnosti téměř neopadávají," vysvětluje specialista.

Dánskou jedli NORDMANN Gold® 130 až 170 cm lze v Hornbachu pořídit za 599 Kč. Menší jedličku (110 až 150 cm) koupíte již za 339 korun. Všechny jedle pocházejí z dánských plantáží, jsou sytě zelené, husté, rovné a symetrické. Při pěstování nebyla použita žádná chemie zatěžující přírodu. Lesní plochy jsou cíleně zachované pro další růst, obdělávané trvale udržitelným způsobem a podléhají přísným kontrolám kvality.

Skladování vánočního stromku

Lze jej koupit i měsíc před Vánoci, aleje nutné jej skladovat na chladném a tmavším místě. Ideální jsou sklepy nebo garáže. Aby neuschl a zůstal přirozené zelený, měl by stát ve vodě až po spodní větvičky. "Vánoční stromeček neumisťujte na slunce nebo do blízkosti topení. Během příprav na slavnostní chvíle mu zkraťte kmen o 2-5 cm, postavte jej a připevněte do stojanu se zásobníkem vody. Až pak odstraňte obalovou síť. Díky nádobě s ukazovatelem maximálního množství vody docílíte, že stromeček zůstane déle zelený a čerstvý," radí David Benda.

Pokud bydlíte v bytě bez sklepu či garáže, pořizujte stromek až několik dní před svátky. Obáváte se, že vám na jeho nákup nezbyde čas? Využijte koupi stromečku on-line s doručením domů. "V klidu domova lze zakoupit vánoční stromek, jež vám zároveň doručíme. Odpadne vám starost se složitou přepravou a ušetříte tak čas i námahu," doporučuje odborník z Hornbachu a dodává: "O kvalitu se bát nemusíte, zaručuje označení NORDMANN Gold®." Doručení do Vánoc je garantováno jen u objednávek do 19.12. do 13:00. Náklady na dopravu menších stromků jsou 109 Kč, při stromech nad 170 centimetrů je to 399 korun.

Likvidace stromečku

Ideální je neumisťovat vánoční stromek na koberec, usnadníte si tak úklid spojený s jeho manipulací. V případě, že nemáte jinou možnost, dejte pod něj podložku, deku či vánoční papír. Sundejte z něj všechny ozdoby a svíčky, pozor i na háčky. Následně jej obalte třeba starým prostěradlem nebo něčím podobným, aby vám během přesunu neudělal zbytečný nepořádek.

Pokud máte kamna nebo krb, můžete stromeček nasekat na menší části a zatopit s ním. Ve městech jej lze většinou odložit vedle kontejnerů či košů a úklidová služba si s jeho odvozem a likvidací poradí.

Více informací najdete na www.hornbach.cz.