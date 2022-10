Venkovní stínění pomáhá ušetřit energie, díky dotaci jej můžete mít až o polovinu levněji

Venkovní stínění prokazatelně patří k jednomu z pilířů energetických úspor v domech a bytech. V zimě zabraňuje tepelným únikům a v létě naopak zamezuje přehřívání interiéru. Až do konce června 2025 proto bude možné na exteriérové stínění získat dotaci z programu Nová zelená úsporám.

Díky kvalitnímu stínění oken lze uspořit spotřebu energie okolo 20-25 %. "Stejně jako se nám vrátí peníze díky zateplení domu, výměně oken, výměně starého kotle za nový nebo za tepelné čerpadlo, tak se dá šetřit energie díky použití vhodné stínicí techniky," uvádí Aneta Paroulková z opavské společnosti ISOTRA, která se zabývá stíněním již 30 let. Na stínění lze nově využít dotace v rámci programu Ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám.

Stínění funguje jako izolační prvek domu

Venkovní žaluzie či rolety pomáhají uspořit energie jak v zimě, tak v létě. "V podstatě fungují jako izolační prvek vašeho domu. Chrání okno před podnebnými vlivy, jako je silný vítr, déšť či sníh. Všechny tyto přírodní elementy, které s sebou přinášejí zimu a chlad, venkovní žaluzie účinně odrazí, a tak neproniknou do interiéru," vysvětluje Aneta Paroulková. V letních měsících stínění zase účinně eliminuje množství slunečních paprsků, které dopadají do interiéru, takže vám v místnosti není příliš velké teplo. "Nemusíte utrácet za drahou klimatizaci, která je energicky náročná, a navíc představuje zátěž pro náš organismus," dodává Paroulková. Venkovní žaluzie s více než 71% účinností zabraňují prostupu tepla do interiéru, jak dokazují termovizní měření. Při porovnání termogramů v domě s použitou stínicí technikou a bez ní došlo k výraznému poklesu tepelného projevu sledovaných oken.

Moderní technologie umožňují inteligentní ovládání i vybavení čidly

Díky programu Nová zelená úsporám lze získat dotaci na venkovní stínění až do výše 50 % doložených výdajů. U rodinných domů se výše příspěvku odvíjí od způsobu ovládání. Stínění lze ovládat mechanicky či motoricky, v takovém případě činí státní příspěvek 1000 Kč/m2 stíněné plochy. Další možností je inteligentní automatické ovládání, kde je příspěvek ve výši dokonce 1500 Kč/m2 stíněné plochy. "Pokud budete mít stínicí techniku vybavenou větrným čidlem, zatáhnou se žaluzie automaticky. Můžete to udělat také vy sami na dálku prostřednictvím mobilní aplikace, máte-li žaluzie propojené s chytrou domácností. Mimo to si pak můžete nastavit různé scénáře, kdy se žaluzie stáhnou nebo vytáhnou, např. přejete-li si být probuzení ranním světlem," přibližuje možnosti chytrého ovládání Aneta Paroulková ze společnosti ISOTRA. U bytového domu činí příspěvek z programu Nová zelená úsporám 1500 Kč/m2 stíněné plochy jak na manuální, tak i inteligentní ovládání.

Na investice je důležité pohlížet z dlouhodobého hlediska

"V dnešní době, kdy se náklady, nejen na bydlení, stále zvyšují, hledá každý z nás způsob, kde by se dalo ušetřit. Na úsporu nákladů se však v oblasti bydlení nemůžeme dívat pouze z krátkodobého hlediska. Musíme se dívat více do budoucnosti a úsporu hledat v návratnosti počáteční investice," vysvětluje Aneta Paroulková a dodává, že kdo chce ušetřit už letos v zimě, má nejvyšší čas si pořídit venkovní žaluzie či rolety dříve, než začnou podzimní plískanice. Zažádat o dotaci můžete až do 30. června 2025. Více informací a podmínky programu naleznete na www.novazelenausporam.cz, kde je možné rovněž podat elektronicky žádost o dotaci.

Jaké stínění si můžete vybrat?

• Celistvé zatemnění venkovními roletami: Představují velmi efektivní zábranu před přehříváním interiéru v létě, v zimě zase brání úniku tepla skrz okno a minimalizují tepelné ztráty. Navíc chrání soukromí, izolují hluk a zvyšují bezpečnost, lze je vybavit i pojistkou nebo zámkem proti vytažení. Díky integrované síti proti hmyzu řeší také problémy s obtížným hmyzem. Lamely při úplném či částečném zatažení vždy tvoří celistvou plochu bez možnosti je naklápět. Tím místnost dokonale zatemní, udržují chládek nebo naopak nepropustí teplo ven. Ideální jsou do místností, kde se spí, nebo do přízemí, kde tvoří dojem efektivní překážky proti násilnému vniknutí nezvaným návštěvníkům skrze okno do interiéru.

• Screenové rolety: Mají schopnost odrazit nebo pohltit takřka veškeré přímé i rozptýlené sluneční záření, které na ně dopadají. Propustnost tepla a světla závisí na zvoleném typu látky. Zpravidla čím větší perforace látky, tím více světla a tepla propustí. Látky typu blackout jsou naproti tomu plně zatemňující a nejvíce efektivní z hlediska nepropustnosti tepla dovnitř v létě a ven v zimě, naopak je to však s regulací vzduchu.

• Flexibilní a efektivní venkovní žaluzie: Oproti venkovním roletám jsou žaluzie flexibilní a hodí se do všech místností. Díky naklápění lamel si lze regulovat proudění světla i vzduchu, což u venkovních rolet a screenových rolet s plně zatemňující látkou není možné. Kromě toho si zachovávají všechny ostatní výhody, jako je snížení hladiny hluku či zábrana proti násilnému vniknutí do domu.