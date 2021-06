Věnujte ke dni otců (20. 6.) českou tradici, dovolte jim poznávat pivo jinak.

Poslední rok byl v gastronomii velmi turbulentní, neustálé zavírání a otevírání restaurací i hospod zasáhlo každou mužskou duši - o to víc pivní fajnšmekry. Podpořte českou tradici a věnujte ke dni otců předplatné řemeslných piv od Pivo Jinak. Je to skvělá příležitost, jak si vytvořit nové společné zážitky a u sklenky vychlazeného piva zavzpomínat nebo probrat šikovnost českých rukou, které pro vás pivo právě uvařily.

Každý měsíc vybírají ta nejlepší řemeslná piva přímo nadšenci z Pivo Jinak, kteří dbají na to, aby v pivním boxu byly zastoupeny různé pivní styly a chutě. Piva se v rámci předplatného nikdy neopakují, každé pivo v boxu je jedinečné. Řemeslná piva jsou pečlivě zabalená po šesti nebo dvanácti kusech v krabici, dle vybraného členství, a distribuována jednou měsíčně po celé České republice. Pivní předplatné lze objednat na 1, 3, 6 nebo 12 měsíců.

Stejně jako každý pivovar má i každé pivo svůj příběh. Součástí balení je proto i sběratelská pivokarta se všemi detaily. Pivo Jinak propojuje pivní nadšence i ty, kteří pivu teprve přicházejí na chuť, s lokálními českými, moravskými i slezskými pivovary.

Potěšte své muže i otce. Dovolte jim poznat Pivo Jinak a prochutnat unikátní pivní speciály ze všech koutů České republiky. U objednávek učiněných do 13. 6. včetně je garantováno doručení do Dne otců (20. 6.). Kdo však v tomto termínu objednat nestihne, nemusí zoufat. Až do 19. 6. půjde objednat pivní předplatné formou atraktivního dárkového certifikátu, který bude zájemcům obratem vystaven a zaslán na e-mail. Fyzicky první pivní boxy v takovém případě dorazí v nejbližším následujícím rozvozu (07/2021). Objednávejte na www.pivojinak.cz.