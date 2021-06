Víno, hrady, zámky

Celá Česká republika je velmi bohatá na hrady a zámky. Nejenom jejich počtem, ale i zájmem o ně ze strany turistů a výletníků se řadíme na přední příčky Evropy. Podobné je to pak s vínem, kde neustále roste zájem o vinařskou turistiku. Tyto cíle se nejen na jižní Moravě dokonale doplňují. Potom, co absolvujete prohlídku historického zámku, si zajdete kousek dál na skleničku dobrého moravského nebo českého vína od místního vinaře. Co může být krásnějšího?

Dominantou mnoha měst je už po staletí hrad nebo zámek. To platí i pro vinařská města a obce, a tak i v každé vinařské podoblasti na jižní Moravě i v Čechách naleznete hned několik hradů a zámků. Některé jsou přímo v centru a tvoří dominantu, jiné jsou kousek dál třeba na samotě a musíte k nim dojet. Ať jste ale kdekoliv za vínem, určitě poblíž najdete nějaký hrad nebo zámek. Ty nejznámější vám představíme teď.

Znojemská vinařská podoblast

Na Znojemsku nemusíme hledat dlouho. Hned v hlavním městě této oblasti Znojmě stojí hrad přestavěný na zámek. Znojmo je historické a vinařské město, takže taková stavba není žádným velkým překvapením a možnost dát si poblíž dobré víno je samozřejmostí. Hned několik desítek metrů, ještě v hradním komplexu, se nachází Enotéka znojemských vín. Ve vstupním prostoru je designová kavárna a vinárna, za nimi jsou pak prostory, kde je možné ochutnávat vína ze Znojemské vinařské podoblasti, a to zcela samostatně. Stačí si jen nabít degustační kartu a pak si u automatu vybrat konkrétní víno k ochutnání. Jedná se o největší degustační místnost se systémem "by the glass" v České republice. Z degustačního sálu se dá i se skleničkou vyjít a posadit se na terasu a kochat se krásami historického města.

Mikulovská vinařská podoblast

Mikulovsko nabízí hned několik míst, kam zaměřit pozornost na víno a v působivých kulisách historických zámků nebo hradů. Samozřejmostí je mikulovský zámek, který se tyčí na kopci nad městem Mikulov. Další je unikátní komplex známého a jedinečného Lednicko-valtického areálu. Možná nejzajímavější možností je ale zámek Valtice a Salon vín. Ve zrekonstruovaných sklepních prostorách státního zámku se nachází degustační expozice Salonu vín ČR, tedy 100 nejlepších moravských a českých vín pro daný rok, vzešlých z Národní soutěže vín. Slouží nejen k prohlížení a poučení, ale především k celoročnímu ochutnávání. Degustaci vín si můžete řídit sami, nebo podle výběru a s výkladem profesionálního someliéra. Takže hned po prohlídce malebného zámku stačí sejít do sklepa a už jen přemýšlet, které víno ochutnáte jako první.

Slovácká vinařská podoblast

Také Slovácko má svůj zámek zasazený do vinařské oblasti. V centru města Bzence na Hodonínsku se nachází rozsáhlý pseudogotický zámek, který má bohatou historii. Momentálně bohužel není přístupný veřejnosti, návštěvníci si ale mohou prohlédnout přilehlý park. Historické zámecké sklepy pak prošly celkovou rekonstrukcí a své sídlo zde má a vyrábí víno známé vinařství Zámecké vinařství Bzenec, které patří mezi nejúspěšnější u nás. Již sedmkrát získalo titul absolutního šampiona Salonu vín ČR. Po předchozí domluvě je ale možná prohlídka sklepů s degustací.

Mělnická vinařská podoblast

Poslední tip na zámek ve spojení s vínem se nachází pro změnu v Čechách, a to ve městě Mělník, podle kterého získala svůj název celá vinařská podoblast. Královské věnné město Mělník je proslulé hlavně jako české vinařské centrum. Leží na známém soutoku Labe a Vltavy, které po tisíciletí budovaly ráz krajiny se svahy jako stvořenými pro pěstování révy. Na zámku si pak můžete prohlédnout obrovské vinné sklepy, projít si malou vinařskou expozici a samozřejmě ochutnat místní vína. V září se zde také koná známá vinařská slavnost vinobraní, které zde patří k největším v Čechách a může směle konkurovat i těm moravským.

Údržba a provoz hradů a zámků je věc poměrně nákladná a při jejich větším počtu je těžké je udržet v dobrém stavu všechny. A proto je pro ně často záchranou, když přejdou do soukromých rukou a na jejich obnovu přispívají podnikatelé svými aktivitami v podobě provozu restaurace, hotelu apod. Pozadu nejsou ani vinaři a vinařství. V České republice v dnešní době naleznete řadu vinařství, která mají své sídlo nebo jinak využívají areál a budovy bývalého zámku. Jen namátkou třeba Lobkowiczké zámecké vinařství má své prostory na zámku v Roudnici nad Labem, Zámecké Vinařství Munzar sídlí na zámku v Domousnicích nebo Vinařství VINO CIBULKA sídlí v bývalém letohrádku Portz Insel na tzv. Tichém ostrově, obklopeném Novým rybníkem, poblíž Mikulova.

Více o moravských a českých vínech, včetně tipů na výlety a vinařské akce, naleznete na www.vinazmoravyvinazcech.cz.