Výběr dětského prostěradla nepodceňujte

Pohodlně se vyspat. To je sen nejen každého dospělého, ale i dětí. Sice vám to neřeknou, ale když vidíte, jak se jim klíží oči, usínají i ve stoje a nemají už na nic náladu, je vám to hned jasné. Jenže ono se to snadno řekne, ale hůř provádí. Kvalitu spánku ovlivňuje spousta věcí, mezi nimi i dětské prostěradlo.

Bez spánku se neobejdeme

Spánek je pro náš organismus nepostradatelný, odehrává se během něj spousta procesů potřebných pro naše fungování. Dodává nám energii, pomáhá tělu i svalům regenerovat, posiluje imunitní systém, ovlivňuje produkci hormonů a mnoho dalšího.

Jeho potřeba se s věkem mění. Nejvíc spánku potřebují malé děti. Jen si vezměte, že novorozenci většinou prakticky celý den prospí, školkové dítě už spí po obědě a přes noc. Batolata by měla spát zhruba 11-14 hodin denně, předškolní děti průměrně 10-13 hodin. Doporučená průměrná doba spánku školou povinných dětí se pohybuje mezi 8 až 11 hodinami, u dospěláků pak 7 až 9 hodin.

Během této doby by mělo dojít k opravdu kvalitnímu odpočinku každého jedince a potřebné relaxaci. Když se naopak dobře nevyspíme a neodpočineme si, po probuzení jsme protivní, unavení a celí nesví.

Postel je základ, co dál?

Každé dítě i každý dospělák by měl mít svou postel. Ta by neměla být u radiátoru ani přímo u okna, odkud může táhnout. Ani sebelepší postel ale nestačí, důležitá je i matrace, povlečení a prostěradlo.

Právě to je v těsném kontaktu s naší pokožkou, mělo by tedy být prodyšné a savé, dětská prostěradla navíc musejí být ušita z materiálu vhodného i pro děti.

Jak vybrat to pravé dětské prostěradlo?

Základem pro výběr prostěradla je materiál, ze kterého je vyrobené, a také jeho rozměry. Na malou dětskou postel nepoložíte velké prostěradlo a naopak.

Tip číslo jedna: Zaměřeno na materiál

Prostěradla pro děti musejí být ušita z materiálů certifikovaných pro použití dětmi. Mezi ty nejoblíbenější patří 100% bavlna, froté a jersey.

Kromě materiálu je třeba se také rozhodnout, zda vsadíte na klasická plachtová prostěradla, která se přehnou pod matraci po jejím celém obvodu, nebo napínací prostěradla, která mají ve všech rozích šev, který prostěradlo zahýbá pod matraci. Ve spodním okraji je navíc provlečená guma, která prostěradlo vypne tak, že se nemačká a dobře drží.

Tip číslo dva: Jak je to s rozměry dětských prostěradel?

Rozměr dětského prostěradla se řídí rozměrem matrace, na kterou ho položíte, Pokud vsadíte na plachtové prostěradlo, počítejte na všech čtyřech stěnách matrace s přesahem minimálně 20 cm.

Prostěradla do dětské postýlky jinak mívají rozměr 60 x 120 cm a 70 x 140 cm, prostěradla na velkou dětskou postel pak 90 x 200 cm.

Tip číslo tři: Zvažte i chránič matrace

Nepropustný chránič matrace chrání matraci před ušpiněním, opotřebením a průnikem tekutin, prodlužuje také její životnost. Vrchní část bývá vyrobena ze 100% bavlny ve froté úpravě, spodní vrstvu tvoří nepropustná vrstva ze 100% polyuretanu s protiplísňovou ochranou. Chránič tak je antibakteriální i prodyšný.