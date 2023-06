Využijte dešťovou vodu nejen na zahradě

Nároky na množství vody pro zavlažování se pořád zvyšují. Sběr dešťové vody je snadný a účinný způsob pro podporu udržitelnosti a zároveň prospěje květinovým záhonům či trávníku. Proč s ním začít co nejdříve?



Vzhledem k tomu, že pitná voda je omezeným přírodním zdrojem, nemělo by se jí zbytečně plýtvat. "Realita je ale taková, že tato voda se v mnohých částech světa používá na vše - od zalévání, přes praní a sprchování až po splachování toalety. Díky sběru dešťové vody lze ušetřit jak peníze, tak i přírodní zdroje," hovoří David Benda, odborník z oddělení zahrady v projektových marketech Hornbach.



Proč recyklovat srážkovou vodu?

Sběr dešťové vody je rozumný i ekologický, zároveň přináší hodně výhod. Tato voda neobsahuje chemikálie (chlor), jež se nacházejí v kohoutkové vodě, a je chudá na soli a minerály. Tím podporuje zdravší růst rostlin a zlepšuje celkovou vitalitu zahrady. Kromě toho sběr dešťové vody pomáhá zmírňovat její odtok, čímž se snižuje zatížení odvodňovacích systémů a minimalizuje eroze půdy. Srážkovou vodu nemusíte využívat jen k zavlažování. Je celá škála jejího využití v domácnosti.



Jak na sběr dešťové vody

Srážkovou vodu lze sbírat dvěma způsoby - do nadzemní nebo podzemní sběrné nádrže. Podzemní nádrže mají obvykle větší objem a hodí se pro využití dešťové vody na velké zahradě nebo v domácnosti, třeba na praní či splachování toalety. "Systém podzemních nádrží je ve srovnání s nadzemními složitější. Sběrná nádrž se připojí na samostatný vodovodní rozvod, díky čemu lze vodu používat v domácnosti nebo na automatické zavlažování," vysvětluje specialista.

Nadzemní nádrže lze pořídit formou sudů vybavených víkem. Jsou výhodné zejména pro snadnou a rychlou instalaci a nevyžadují úpravy terénu. Stačí je postavit pod okap nebo připojit ke sběrači dešťové vody. "Kvůli omezenému objemu jsou nadzemní nádrže vhodné jen k využití v záhradách. Zároveň nutno dodat, že v jižních regionech s menším počtem srážek nemusí nadzemní nádrže zajistit dostatek vody na celou sezonu," upozorňuje David Benda.



Jak srážkovou vodu využít

Pravidelnou zálivku získáte rychlým napojením sběrné nádrže na zavlažovací systém. Dešťovou vodu lze použít také k naplnění zahradní sprchy, doplnění vody do bazénu, mytí auta a domácích mazlíčků, či vybudování dešťové zahrady. "Jedná se o zahrady na zachytávání a řízení odtoku dešťové vody ze střech, příjezdových cest a jiných povrchů. Jsou vybudovány tak, aby se tok dešťové vody zpomalil, odfiltrovaly se znečisťující látky a voda se přirozeně vsakovala zpět do půdy. Navrhují se do nízko položených oblastí zahrady, kde se voda většinou shromažďuje. Pro tyto zahrady jsou ideální zejména rostliny s hlubokým kořenovým systémem, jež pomáhá absorbovat vodu a zabraňuje erozi půdy," dodává odborník z Hornbachu.