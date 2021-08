Vzhůru na výlet dle hravé typologie

Letní prázdniny jsou ve své polovině a pro ty, kteří ještě nestihli vyrazit za pořádným dobrodružstvím to neznamená nic jiného, než že by si měli pospíšit. Tápete-li nad tím, na jaký výlet se sbalit, zkuste to hravou formou. Zjistěte, do jakého z pěti týmů dle Haribo typologie patříte, a inspirujte se tipem na výlet dle přiřazené charakteristiky. Vychutnáte si zbytek léta jako požitkářská lahvička Happy Cola, nebo jím prohopsáte jako neposedná žabka Quaxi?

Prohopsejte se až do Kanady

Patříte-li do týmu žabek, pak je pro vás ideálně strávený čas s pohorkami na nohách, v nichž prošlápnete kdejakou túru. Slyšeli jste už o přírodní parku Česká Kanada? Podobně jako v té Kanadě za oceánem, je i ta česká tvořena rozlehlými lesy, rybníky, mohutnými žulovými balvany a dalšími fascinujícími úkazy. Území je vhodné pro turisty, kteří mohou k pěšímu výletu zvolit ze dvou dálkových variant (14,9 km a 19 km). Na své si ale přijdou i cykloturisté, nadšenci do rybaření a rodiče s malými dobrodruhy, pro které Česká Kanada nabízí nejrůznější dílny, naučné stezky a interaktivní parky.

Vychutnejte si Brno jako bonviván

Pro bonvivány, kteří si nejraději pochutnávají na želatinových bonbonech s colovou příchutí, platí, že prahnou po neotřelých, ideálně naučných zážitcích, které následně vstřebávají nad šálkem kvalitní kávy. Pokud vás ještě nohy nezavedly do Brna, doporučujeme tomuto malebnému a zároveň modernímu městu věnovat alespoň jeden víkend. Najdete tu hned několik kulturně-vzdělávacích výstav i zajímavých prohlídek, nad kterými můžete následně rozjímat v některém z mnoha brněnských trendy podniků. A že je z čeho vybírat - od kaváren přes bary a bistra až po nadčasové restaurace.

Půldenní výlet na vodě

Mezi třešněmi najdete samé milovníky vody a vodních sportů. Plavky jsou jejich každodenní outfit, a proto není divu, že v létě nejraději vyráží za jakýmkoliv vodním dobrodružstvím. Jste-li i vy vyzyvatelem škodolibých legrácek, ke kterým vodní prostředí zkrátka svádí, vyrazte na Malou Skálu. Po řece Jizeře sjedete na kánoi či raftu až do Dolánek u Turnova, kde vodní dopravní prostředek vyměníte za koloběžky, s nimiž se podél řeky vrátíte malebným údolím zpět. A protože na vodě vyhládne, nezapomeňte na svačinu. Přibalte si nový sáček Haribo Favourites Mix s pěticí oblíbených bonbonů, na kterém si společně pochutnáte na nejbližší zastávce.

Srdíčka v objetí skalnatých převisů

Patříte-li do týmu srdcařů, je pro vás typické, že se do všeho vrháte s nadšením - ideálně bok po boku se svými nejbližšími. Jste romantická duše, která má ráda procházky přírodou s kapkou dobrodružství. Pokud jste ještě neprobádali krásy Českého Švýcarska, doporučujeme vyrazit na soutěsky. Z Hřenska vede podél toku Kamenice romantická procházka obklopená skalními převisy, tunely a lávkami, po níž dojdete až k nástupu na lodičky. Po projížďce Edmundovou soutěskou můžete vystoupit tzv. Dlouhým schodištěm nebo pokračovat dál k Divoké soutěsce.

V lese jako doma

Medvídek je pohodář, kterého jen tak něco nezaskočí. Váš praktický přístup k věcem usnadní nejednu výpravu, jíž často předchází cestovní horečka a chaos. Na výletě jste často tím, kdo drží krok a s kompasem v ruce udává směr. A proto je pro vás ideálním tipem pobyt v přírodě, konkrétně na stromě. Sbalte svou tlupu a vyrazte do tree house, kde prožijete neobyčejné chvíle v souladu s přírodou. Přes den vás obklopí uklidňující atmosféra lesa a po večerním táboráku se odeberete ke spánku do koruny stromu. Umíte si představit lepší formu relaxace?