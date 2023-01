Vztahy, mobily a sítě: Samé nástrahy, nebo i výhody?

Stále větší kus našich životů se odehrává on-line - na síti pracujeme, nakupujeme, vzděláváme se i bavíme. Kromě toho - a vlastně především -, žijeme naše vztahy. Jaký vliv má digitální komunikace na fungování párů? Dá se z internetu pro vztahy vymáčknout něco dobrého, nebo je jen zdrojem závislostí a pokušení k nevěře?

O zástupcích mladších generací se s nadsázkou říká, že už se narodili s mobilem v ruce. Seznamování, romantika, řešení vztahových neshod i rozchod přes sociální sítě, to vše je pro ně naprosto běžná věc. Čím mladší je typický současný člověk, tím víc je na on-line komunikaci zvyklý a je mu přirozená. Lidé starší 30 let, tedy většina mileniálů, stojí tak napůl cesty. Jistě už nějakou hádku přes textovky zažili, možná už jim přišla i rozchodová SMS, ale stále to nepovažují za preferovaný styl partnerské komunikace. Nejvíce konzervativní je skupina lidí 40 plus. Přestože dle výzkumu společnosti GWI právě mezi generací X a baby boomers od roku 2020 nejvíce narostl počet uživatelů TikToku, nepovažují hlubší řešení vztahu přes sítě za projev sociální inteligence.

Raději si povídejme... on-line?

Přesun komunikace do digitálního prostředí nereflektuje jen střet generací, ale třeba i naši povahu, odhodlání, či naopak lenost. Podle odborníků ale nelze zjednodušeně říct, co nás vede k tomu, že i opravdu zásadní informace někdy raději napíšeme do zprávy. "Někdo se brání emočně vypjaté situaci, ze které plyne určitá zranitelnost, jiný je komunikačně pasivní - a nedochází mu, že tímto stylem sdělení ubližuje druhé straně. Je to velmi individuální, jsou zde oba vlivy. Jejich určitá kombinace způsobí, že člověk pošle zprávu, ve které možná dokáže sdělit víc, než co by řekl osobně. Takový jedinec může být introvertnější, více sociálně fobický," vysvětluje známý párový terapeut Honza Vojtko.

Podle průzkumu společnosti Nielsen Admosphere považují více než tři pětiny Čechů aktivních na internetu on-line seznamky za běžnou součást dnešních vztahů. Osobní zkušenost má s touto formou seznamování téměř polovina lidí. A právě základním přínosem, který může digitální svět pro vztahy mít, je to, že v něm mohou vznikat. Možnost domluvit si rande on-line je velkou výhodou pro stydlíny, kterým zadrhnutý jazyk prostě nedovolí někoho oslovit ve společnosti, a lidi žijící třeba na venkově. Obyvatelům větších měst zase internet umožňuje šetřit čas v hektickém programu, protože díky on-line seznamkám odpadá nutnost socializace na večírcích a podobných akcích a je možné jít rovnou na první schůzku.

Pokud se do on-line prostředí vztah přesune tím, že mezi partnery vstoupí fyzická vzdálenost - tedy vztah na dálku -, stává se pro něj virtuální komunikace dokonce nepostradatelnou. Rychlý a efektivní způsob, jak být s protějškem v úzkém kontaktu, je pro udržení takového partnerství nezbytný. Vyhlídky ale nemá zrovna růžové: podle statistik se většina vztahů na dálku rozpadne do půl roku. Také partneři žijící v jedné domácnosti občas zažívají období, kdy není možné být spolu fyzicky - a pak je důležité pečovat o své fyzické potřeby. K tomu mohou on-line komunikační kanály také dobře posloužit: "Odhoďte stud a nebojte se chatování s protějškem trochu oživit - ať už formou peprných textovek, nebo erotických selfie. Z našeho průzkumu vyplývá, že je to vítané zpestření pro tři čtvrtiny všech žen i mužů," sdílí svůj tip Michal Večeřa z e-shopu pro zdravou sexualitu YOO.cz.

Útěcha, nebo útěk?

Na internetu je možné najít nespočet psychologických článků, blogů či rozhovorů, které se věnují různým situacím ve vztazích a jejich východiskům. Aby z nich člověk vytěžil opravdu užitečné informace, je důležité umět pracovat se zdroji - především hledat renomované odborníky a používat selský rozum. Sociální sítě zase lákají, abychom u svých konkrétních kontaktů hledali radu, ale také útěchu, když nad vztahem zrovna přejde nějaký mráček. Vždy je příjemné zjistit, že je možná překvapivě spousta dalších párů, které se hádají.

Problém ale může nastat, když člověk v on-line světě nachází nejen povzbuzení, ale také únik od problémů reálného vztahu. "Nazývá se to backburners - zadní hořáky, česky spíš zadní vrátka. Celou dobu komunikujeme s někým na sítích, většinou s lidmi, kteří jsou pro nás atraktivní. Na první pohled to vypadá, že tam jsou hranice - dáte jasně najevo, že máte partnera. Ale může nastat situace, že se doma pohádáte, a vy si automaticky u těchto zadních vrátek postěžujete. Začnete si postupně vylévat srdce a může to přejít někam dál. Dojde na posílání fotek, překročíte hranice flirtu, setkáte se. Zahoří ve vás libido a už jste v určité pasti. Tenhle fenomén krásně ilustruje to, jak se celý sexting stal díky sociálním sítím velice běžným. Například většina profilů na Grinderu či Tinderu je tvořena polonahými fotkami," vysvětluje Honza Vojtko.

Já na tom telefonu pracuju!

Podle pravidelného výzkumu AMI Digital Index tráví Češi na sociálních sítích každý rok více a více času, letos je to rekordních 165 minut denně. Část připadne na prokrastinaci v pracovní době nebo třeba na dojíždění, ale velký podíl času na sítích trávíme i doma. Pokud to je na úkor pozornosti k momentální reálné situaci, mohou vznikat potíže. Podle výzkumu Pew Research Center čtyři z deseti lidí tvrdí, že je alespoň někdy rozčiluje množství času, které jejich partner tráví na mobilu. Vůbec nejhorší je varianta, když se zírání do displeje začne počítat do času stráveného v páru. Podle zmíněné statistiky 51 % zadaných dospělých uvádí, že je jejich partner často nebo někdy mobilem rozptýlený, když se s ním snaží navázat hovor.

Pokud si jeden s někým často píše, může to protějšek v lepším případě rozčilovat, v horším může pojmout podezření na nevěru. Pak stačí slabší chvilka, moment rozrušení, a přijde zdánlivě spásná myšlenka podívat se do mobilu toho druhého. Podle průzkumu Pew Research Center to už někdy udělala více než třetina lidí. To je průměr za obě pohlaví, ale častěji se k tomu uchylují ženy než muži (42 % vs. 25 %). "Do mobilu se neleze a základní pravidlo intimity je, že každý má právo na tajemství. Ale nikdo není morální arbitr, aby řekl, co je dobře a co špatně. Je to především o tom, jak to máte ve vztahu nastavené," radí Honza Vojtko, kterému letos vyšla nová kniha Vztahy a pasti.

Co je pro někoho jen nevinné flirtování spojené s naplněním fantazií, může u jiného páru znamenat hrubé porušení důvěry. V mnoha případech také momentální postoje k této otázce vycházejí z dosavadních zkušeností člověka. "My s přítelem třeba známe heslo do telefonu toho druhého. Přiznám se, že jsem se na začátku vztahu občas podívala - ale nikdy jsem nic nenašla a od té doby nemám důvod. Když mám pocit, že se něco děje, tak se zeptám... a vím, že mi řekne pravdu a neměl by problém mi telefon ukázat. Ale nemám potřebu. Ovšem taky chápu jak holky, tak kluky, kteří si prošli hodně špatnými vztahy a mají s tou důvěrou problém. Ale vše je o komunikaci ve vztahu, taky mi trvalo skoro rok, než jsem měla 100% důvěru," popisuje slečna Zdena na Instagramu v diskusi k tomuto tématu.

Žárlivost na sociálních sítích kvete

Žárlivost vás může dovést do telefonu vašeho současného protějšku, ale také například k lustrování facebookových profilů jeho bývalých lásek. Říká se tomu retroaktivní žárlivost a dá se označit za hotový fenomén sociálních sítí. Třeba dojdete až tak hluboko do historie, že si prohlédnete jejich společné fotky, statusy či komentáře. Že to není zrovna ideální způsob trávení volného času, potvrzuje studie Jessicy Framptonové. Podle ní takové chování jen prohlubuje krizi ve vztahu a vede k ještě větší žárlivost a nejistotě.

Jestliže už vidíte výstražný vykřičník, který říká, že váš vztah začínají sociální sítě výrazně ovlivňovat, udělejte rázné kroky, aby nedošlo k jeho zkáze. Pokud si zvládnete dát pauzu od sítí, být načas off-line, je to optimální. Ne každý ale preferuje radikální řešení. Proto začněte třeba jen tím, že si stanovíte, kdy je možné být on-line, a kdy ne. Stejně tak pomáhá začít si vědomě plánovat společný partnerský čas. Vyrazte alespoň jednou za čas na rande, nakupte si na pár měsíců dopředu lístky na kulturu či sport, ať se máte na co těšit. V neposlední řadě se zkuste zamyslet nad tím, jak se na síti chováte a jestli by to vaší polovičce nemuselo vadit - čisté svědomí je totiž k nezaplacení.