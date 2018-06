Břehy Ostravice oživí rozmarné slavnosti, novinkou bude lanovka

Oba břehy řeky Ostravice v centru Ostravy ožijí v sobotu čtvrtým ročníkem rozmarných slavností, které loni přilákaly zhruba 10 tisíc lidí. Návštěvníci se stejně jako v předchozích letech mohou těšit na soutěž ve sjezdu řeky na netradičních plavidlech, půjčovnu loděk, říční přívozy i koncerty. Převážná část programu bude zdarma. Výjimkou bude lanovka nad vodou vedoucí z moravské na slezskou část Ostravy, která je největší novinkou letošního roku. Zájemci za svezení zaplatí padesátikorunu, řekla mluvčí centrálního městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Jana Pondělíčková.

"Do soutěže ve sjezdu netradičních plavidel se může přihlásit každý, kdo má trochu fantazie a postaví si vlastní plavidlo, soutěžící se mohou hlásit i v den konání akce. Kreativitě při stavbě plavidla se meze nekladou. Vítěz soutěže získá 15 tisíc korun," uvedla Pondělíčková.

Aktuálně je do soutěže přihlášeno devět týmů. Hodnotit se bude nejen to, zda je plavidlo schopno plout a manévrovat na hladině řeky, ale porotci se zaměří i na originalitu a vzhled. Trase povede od soutoku Ostravice s Lučinou po Most Miloše Sýkory. Závody odstartují v 15.00, samotné Rozmarné slavnosti řeky Ostravice začnou o hodinu dříve.

Připravena budou i různá stanoviště spojená s vodou, třeba hod mokrou houbou, chytání rybiček nebo výroba obřích bublin. Návštěvníci budou moci navštívit i koncertní scénu, kde zazpívá třeba David Stypka, nebo se projít kulinářskou uličkou. Akce vyvrcholí ve 22.00 světelnou show nad Mostem Miloše Sýkory.