Brněnské Vánoce přilákaly denně 28 tisíc lidí, charitě dali 680 tisíc

Průměrně 28 tisíc lidí navštívilo denně vánoční trhy na náměstí Svobody v Brně, které pořádá Turistické informační centrum města Brna pod názvem Brněnské Vánoce. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí centra Gabriela Peringerová. Trhy byly na náměstí Svobody i Dominikánském náměstí od 24. listopadu do 23. prosince. Do kasičky pod vánočním stromem přispěli lidé na charitu 680 tisíc korun, které připadnou Českému červenému kříži. Další desítky tisíc se vybraly na jednotlivých akcích.

Trhy na náměstí Svobody nabídly 64 stánků s nejrůznějším sortimentem od jídla přes vonné svíčky, skleněné výrobky až po šály a rukavice, Dominikánské náměstí s 12 stánky nabídlo především gurmánské speciality brněnských restaurací. "Policie odhaduje průměrnou denní návštěvnost náměstí Svobody v období adventu na 28 tisíc lidí. V oběhu bylo 250 tisíc vratných obalů," uvedla Peringerová.

K vratným obalům na nápoje se pořadatelé uchýlili před pár lety kvůli tomu, aby zamezili nadměrnému množství odpadu. Lidé si za peníze mohli půjčit kelímek nebo hrníček, který pak mohli vrátit a dostali peníze zpět, nebo si mohli nádobu nechat jako památku. "Vydalo se 950 tisíc porcí a ušetřilo se 190 tisíc litrů odpadu a 3800 košů," doplnila Peringerová.

Na pódiu na náměstí Svobody se za měsíc uskutečnilo 153 vystoupení, které si nenechalo ujít odhadem 42 tisíc diváků. Turistické informační centrum města Brna uspořádalo také charitativní středy, které vynesly přes 30 tisíc korun. Další tisíce korun získaly organizace jako Chráněné bydlení sv. Michala, Dětský domov Dagmar nebo Sdružení vodicí pes. Lidé mohli přispět i do kasičky pod vánočním stromem na náměstí. Český červený kříž tam vybral 680 tisíc korun.