Do porcelánky přišlo už přes čtyřicet tisíc návštěvníků

Návštěvnickým centrem porcelánky Thun 1794 v Nové Roli za pět let od jejího otevření prošlo přes 40 tisíc lidí. Centrum a Porcelánovou školičku využívají hlavně děti ze škol. Továrnu si ale přijíždějí prohlédnout i hosté z ciziny, řekla Růžena Dolinová, která je jedním z provozovatelů centra.

"Jezdí k nám návštěvníci už ve věku od tří let a do věku 80 let. Jde o tuzemské děti a neznám snad město, ze kterého by děti u nás nebyly. A vnímám také rostoucí zájem dětí z Německa, které k nám jezdí v rámci česko-německé spolupráce," řekla Dolinová.

Návštěvnické centrum Thun 1794 bylo otevřeno v květnu 2013 a na počátku šlo jen o okruh výrobou. Později se otevřela Porcelánová školička, kde se děti učí dekorování porcelánu a své výrobky si mohou nechat i vypálit.

S narůstajícím zájmem návštěvníků porcelánka vybudovala v roce 2015 reprezentativní návštěvnické centrum pod názvem Porcelánová zastávka-centrum služeb pro turisty. "Nyní, po pěti letech nepřetržitého provozu, se jedná o cestovatelský zážitek, který si našel své stabilní postavení mezi ostatními produkty industriální turistiky v České republice a střední Evropě," uvedl průvodce Jaroslav Dolina. Do porcelánky zavítali hosté už z více než 20 zemí. Cizinci tvoří 20 až 25 procent návštěvníků.

Návštěvnické centrum v porcelánce je také součástí turistického okruhu Fabrik Tour, který zahrnuje i výrobce Becherovky a sklárnu Moser. Všichni tři tradiční regionální výrobci se tak i navzájem propagují.