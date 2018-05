Festival nového cirkusu a pouličního divadla se vrací do Ostravy.

V Ostravě-Porubě se v červnu opět uskuteční mezinárodní festival nového cirkusu a pouličního divadla Cirkulum. Představí se na něm artisté z 11 zemí. Přehlídka se koná na několika místech od 8. do 10. června.

"Letos se u nás představí umělci z jedenácti zemí čtyř kontinentů. Zastoupena bude vedle Evropy i Asie, Austrálie a Latinská Amerika. Jsme rádi, že festival si dokázal vytvořit dobrou pověst, díky které k nám špičkoví umělci mají zájem jezdit," řekl za pořadatele Václav Pokorný.

Díky Česko-německému fondu budoucnosti má na festivalu tradičně silné postavení Německo. Letos se tak v Porubě představí extravagantní Silea, rodinné duo Die Buschs či Omnivolant-Café show. Evropský nový cirkus a pouliční umění pak představí ještě umělci ze Španělska, Francie, Itálie, Polska a Maďarska a chybět nebudou ani čeští umělci. Členové domácího Cirkusu trochu jinak mají připraveno několik představení, vrcholem pak bude show OnTheRoad, kterou čeští diváci uvidí v premiéře.

Premiéru na festivalu bude mít Japonsko, které bude reprezentovat dvojice Witty Look. "Japonská kultura je svérázná. A Witty Look nám všechna tato specifika ukážou. Půjde o spojení nového cirkusu a japonského komiksu manga a bude to opravdu zážitek," dodal Pokorný. Nejdále to do Poruby bude mít Matt Yates, který vystupuje pod uměleckým jménem Fatt Matt a přiletí až z Austrálie. A Jižní Amerika bude mít zastoupení ve slavném argentinském režisérovi a umělci Adriánu Schvarsteinovi, které společně se španělskými umělci připravil představení Lurrak.

Festival začíná 8. června a potrvá do 10. června. Porubskou Hlavní třídu promění v jednu velkou cirkusovou arénu a představení se uskuteční v šapitó, ale především přímo v ulicích. Vstup na festival je zdarma, placená jsou pouze vybraná interiérová představení v šapitó a aule VŠB-TUO.