Filatelistická výstava Praga 2018 představí stovky poštovních známek

Na filatelistické výstavě Praga 2018 bude k vidění bezmála 400 poštovních známek včetně těch nejcennějších. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i Modrý a Červený Mauritius, které jsou ve vlastnictví českého majitele. Výstava začne ve středu v 10.00 a potrvá do soboty. Organizátoři při ní připomenou výročí 100 let od vzniku Československa a také od vydání první československé známky. Zároveň slaví 100 let od založení i Poštovní muzeum.

Výstava je rozdělena do několika částí. Soutěžní exponáty mohou zájemci vidět v hotelu Clarion a v Poštovním muzeu. Další známky budou umístěné v Muchově muzeu. To se týká zejména emisí Hradčany a Sokol v letu, na kterých se Alfons Mucha autorsky podílel. Prodejní část výstavy se koná v hotelu Olympic.

Výstavu pořádá spolek Světová výstava poštovních známek Praga 2018, jehož členem je Svaz českých filatelistů. Akci zaštítila Mezinárodní filatelistická federace FIP (Fédération Internationale de Philatélie). Poslední výstava v Praze pod její záštitou se konala před deseti lety a navštívilo ji přes 40 tisíc lidí.