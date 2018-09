Galerie Villa Pellé připomene noblesu francouzského generála

Výstavou věnovanou francouzskému generálu Maurici Pellému, osobnosti spojené s dějinami mladého Československa, jehož jméno má v názvu, se pražská Galerie Villa Pellé připojí k oslavám výročí založení republiky. Kromě činnosti na poli vojenském a diplomatickém se Pellé účastnil kulturního života a sám kreslil. Na výstavě s názvem Generál Pellé a čeští umělci ve Velké válce budou Pelléovy kresby krajin a architektury či jeho karikatury.

Návštěvníci uvidí i díla významných českých autorů, kteří byli přímými účastníky první světové války - Františka Kupky, Josefa Váchala, Emila Filly, Otty Guttfreunda a dalších. Výstava bude po sobotní vernisáži přístupná od soboty do 11. listopadu.

Ukazuje laskavé karikatury či kresby z pera generála Pellého nebo dokládá elegantní život diplomata a setkávání s kulturní smetánkou vznikajícího Československa. Podle kurátora Jana Rouse tvoří expozice vizuální i příběhový celek, kdy se snoubí zmar a bolest v obrazových svědectvích českých umělců s životní noblesou francouzského generála, který dokázal zahnat nepřítele a porozuměl potřebám rodícího se státu.

Mezi nejexpresívnější výtvarné výpovědi výstavy patří soubor grafik Josefa Váchala Fronta a kniha jeho vzpomínek Malíř na frontě. Představují silnou reflexi prožitku války. Jejich drastická satiričnost má blízko ke karikaturám Emila Filly.

Kresby a grafiky Vojtěcha Preissiga, které výstava ukazuje, vznikaly pro plakáty a pohlednice pro nábor Čechů a Slováků do vojenských jednotek v Americe a ve Francii. Důležité jsou podle Rouse i obrazy Otakara Nejedlého, Ladislava Šímy a Oldřicha Koníčka, kteří válkou prošli, ale obrazy francouzského a italského bojiště vytvořili až po ní, kdy byli vysláni ministerstvem národní obrany, aby je dokumentovali - byly to opět hlavně obrazy devastovaných krajin, hořících lesů či bombardovaných kostelů.

Maurice César Joseph Pellé (1863 až 1924) se se svou armádou vyznamenal v bitvě u Chemin des Dames. Na počátku roku 1918 zabránil postupu vojsk ústředních mocností na Paříž, což obrátilo situaci na bojišti ve prospěch vojsk Dohody, posílených už americkými jednotkami. Po válce je na žádost prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka povolán do čela vojenské mise do Československa, aby dal podobu Hlavnímu štábu československé armády. V Praze se seznámil s mnoha umělci, v roce 1921 se oženil s neteří malířky Zdenky Braunerové Jarmilou. V témže roce byl vyslán jako diplomat do Turecka a na mírové jednání do Lausanne. V roce 1924 Pellé zemřel v nemocnici v Toulonu na leukémii.