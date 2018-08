Honba za zlatou sovou trvá už 25 let, stále ji nikdo nenašel

Kdesi ve Francii je ukryta malá, zlato-stříbrná soška sovy. Její hodnota je pro milovníky záhad nevyčíslitelná. Už čtvrtstoletí po ni pátrají tisíce hledačů pokladů, kteří dokonce spojili síly... Zatím však pro všechny stále zůstává velkou záhadou. Co o honbě za pokladem, která patří mezi ty nejdéle trvající na světě, vlastně víme?

Hra se v originále jmenuje Sur la trace de la Chouette d´Or (Na stopě zlaté sovy). Spuštěna byla v roce 1993 vydáním stejnojmenné knihy ve Francii. Jde o jakousi "honbu za pokladem" dvou autorů - Maxe Valentina (pseudonym Régise Hausera) a Michela Beckera. Valentin vytvořil jedenáct textových hádanek a Becker je ilustroval. Becker - malíř a sochař - je navíc autorem hlavní ceny. Tou je soška sovy s roztaženými křídly (asi 50 cm) ze zlata a stříbra, která je posázena drahokamy, jejíž hodnota je asi 150 tisíc eur (přes 3,8 milionu korun). Na tajné místo ve Francii ji ukryl sám Valentin krátce poté, co kniha vyšla a nabírala na popularitě.

V době, kdy byla kniha Sur la trace de la Chouette d´Or vydána, byly zrovna hádanky v módě. Oblíbená byla například honba s názvem Masquerade (též jako kniha) od umělce Kita Williamse, ve které byl hlavní cenou zlatý zajíc. Avšak všechny rébusy a honby, včetně Masquerade, byly nakonec vyřešeny - až na zlatou sovu.

Jak se do honby zapojit?

Pravidla hry jsou jednoduchá a zapojit se může kdokoli na světě K získání sošky je nutné rozluštit všech jedenáct tajenek v knize ( dostupné jsou i on-line), poté hráč získá přístup k mapě, která vede do zatím neznámého města ve Francii, kde je ukryta 12. tajenka, která určuje přesnou polohu sošky.

Nadšenci, kteří už 25 let usilují o nalezení zlatého pokladu, spojili síly a hledají společně. Hledačů - tedy tzv. chouetters - je několik tisíc jen ve Francii a několik desítek v ostatních zemích světa. Své teorie konzultují na takzvaném fóru a každý rok pořádají setkání. Fórum několik let provozoval sám Valentin a odpovídal na něm na dotazy lovců - všechny jeho odpovědi z let 1994-2001 jsou nyní uchovány v databázi.

Od vydání knihy existuje dokonce i sdružení nazvané A2CO. "Hledáme už od srpna 1993," říká Pierre Blouch, zakládající člen A2CO. "Vzpomínám si, že jsme se rozhodli si radit, protože už uplynuly tři měsíce od vydání knihy." Nyní Blouch, inženýr v důchodu, tráví veškerý svůj čas pročítáním literatury a internetu a doufá v novou inspiraci. Podle něj je klíčem k vítězství kombinace vědeckých znalostí, představivosti a umění luštění šifer

Bude sova někdy nalezena?



Největší překážkou by pro hledače pokladu mohla být doba moderních technologií. "Je pravda, že když Valentin hádanky vymýšlel, měl k dispozici pouze knihy. Internet nás utopil v informacích, ke kterým neměl přístup," říká Blouch. Valentin je mezi chouetters uznávanou osobností, bohužel, před devíti lety zemřel a své tajemství uzavřel do obálky. Ta je nyní soukromým majetkem jeho rodiny.

Další klíčovou osobou ve hře je umělec Michel Becker, tedy autor ilustrací a sošky. Ukrytá sova je ve skutečnosti replikou té pravé ze zlata a stříbra. Originál je momentálně ve vlastnictví samotného Beckera, který před čtyřmi lety způsobil rozruch mezi hledači - zlatou sovu se snažil prodat. Soudy nakonec prodej zablokovaly na základě toho, že poklad technicky vzato patří budoucímu vítězi.

Umělec sice hrál klíčovou roli při tvorbě knihy, sám ale neví, kde se socha trofej nachází. To znamená, že v současnosti není naživu nikdo, kdo by znal přesnou polohu zlaté sovy. Sám Valentin v roce 1996 ale řekl: "Kdyby všichni pátrači dali dohromady veškeré své znalosti, sova by se našla během dvou hodin." Tak... třeba se to po 25 letech konečně povede.