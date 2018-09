Hrad Kašperk nabídne ochutnávku historie všemi smysly

Návštěvníci šumavského hradu Kašperk mohou 28. a 29. září ochutnat historii všemi smysly. Nejvýše položený královský hrad v Česku - v nadmořské výšce 886 metrů - nabídne středověká řemesla, jídlo, pití, hudbu i vůně. Tradiční podzimní akce přiláká na památku za dva dny vždy kolem 2000 návštěvníků, řekl kastelán Zdeněk Svoboda.

"Jedním z největších fenoménů středověku byla výroba a konzumace piva. Kašperk svého času měl vlastní hradní pivovar. Na naší akci předvedou vaření piva mniši z břevnovského kláštera, kteří se vařením podle středověkých postupů zabývají a zprostředkují tak návštěvníkům středověkou chuť," řekl kastelán. Mniši přivezou na ochutnání i hotová piva. Další středověkou chuť návštěvníci okusí při pečení chleba či placek v jednokomorové hradní peci.

Hmat i zrak návštěvníků zaměstnají hrnčíři, kteří na nádvoří předvedou celý proces výroby od zpracování hlíny až po vypalování. Hrnčíři byli dalším nezbytným řemeslem středověku. Vyráběli keramické poháry, kuchyňské nádobí, velké keramické zásobnice, tedy nádoby na uchování potravin, dále kachle, dlaždice nebo cihly.

Čich potěší šumavský patriot Karel Ešner při vyprávění o bylinkách používaných ve středověku k léčení i přípravě jídel. Sluch návštěvníků zaplní středověká hudba na hradním nádvoří a jejich zrak komentované prohlídky hradu a další ukázky na nádvoří. "Nejen děti si vyzkoušejí ražbu mincí, výrobu pečetí, skriptorium nebo lukostřelbu. K mání budou i nejrůznější pochutiny, upečené podle středověkých receptur," popsal kastelán.

S letošní sezonou jsou provozovatelé hradu, který patří už přes 400 let městu Kašperské Hory, spokojeni. Dosud nejúspěšnější návštěvnická sezona přivedla na hrad před lety za rok kolem 61 tisíc návštěvníků. Letos to bude sice o něco méně, přesto kastelán očekává druhou či třetí nejúspěšnější sezonu. "Začátek byl velmi dobrý, jeli jsme na rekord, ale pak přišla dlouhá vlna veder, kdy lidé raději chodili na koupaliště. Povedlo se nám ale zase září a budeme mít ještě další akce do konce roku," uzavřel Svoboda.