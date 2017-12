Karlovy Vary chtějí zavést sdílené půjčovny kol

Karlovy Vary připravují projekt sdíleného půjčování jízdních kol pro dopravu ve městě. Obyvatelé města i turisté by tak mohli využít kola z některé z půjčoven a vrátit je v jiné. Město také zvažuje, jestli službu zajišťovat vlastními silami nebo využít některou z komerčních služeb, řekl primátor města Petr Kulhánek (KOA).

"Připravujeme projekt bikesharingu, tedy sdílení kol ve městě, který už funguje v řadě evropských měst i v některých českých městech. Po městě bude rozmístěno zhruba 20 stanovišť na těch nejfrekventovanějších místech. Řešíme primárně údolí řek, aby to nebylo s komplikovaným reliéfem," uvedl Kulhánek.

V první fázi by podle Kulhánka mělo jít o asi 150 kol, které by si mohli půjčovat za zvýhodněné ceny obyvatelé města, kteří se rozhodnou jezdit po městě ekologicky. Turisté a návštěvníci města by pak platili komerční cenu, která by byla vyšší.

Karlovými Vary prochází páteřní cyklostezka podél řeky Ohře s několika odbočkami. Jízda na kole, zejména v době dopravní špičky, tak může být i rychlejší než autem.

Zkušenosti s tímto způsobem dopravy má město z Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. V době jeho konání se půjčují kola v areálu Rolava a u hotelů Thermal a Pupp. Za dobu festivalu si lidé vypůjčí tisíce kol.