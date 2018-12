Kdo je Dalton Harris? Vítěz soutěže X Factor

Dalton Harris byl favoritem již od samého začátku soutěže, všechny však nejvíce ohromil až během závěrečného večera, kdy spolu s Jamesem Arthurem, jedním z bývalých výherců X Factoru, vystoupil s písní The power of love od Frankie goes to Hollywood. V hodnocení na toto vystoupení se porotkyně Ayda Fieldová vyjádřila, že toto byl jeho večer a jeho koncert a všichni ti lidé jsou tu dnes kvůli němu. "Cítím, že z tebe bude umělec. Ty změníš svět," pochvalovala si Fieldová na adresu Harrise.



Americká The X Factor je hudební soutěž, jež je vysílána od roku 2011. Soutěžící jsou zde rozděleni do čtyř kategorií: dívky, chlapci, skupiny a starší 25 let. Dalton Harris patřil do kategorie chlapců, tedy pod křídla bývalého člena kapely One Direction, Louise Tomlinsona.



Čtyřiadvacetiletý Jamajčan pochází z velké rodiny - má 22 sourozenců a zakládá si na tom, že se všemi vychází v míru. "Vyrůstal jsem v jednopokojovém bytě, kde nebyla elektřina a netekla voda, to ale není smutný příběh. Já z toho vyšel a to je triumfální," poznamenal Harris k podmínkám, ve kterých vyrůstal. V roce 2010, tedy ve svých šestnácti letech, se zúčastnil jamajské obdoby X Factoru - Digicel Rising Stars, kterou taktéž vyhrál. Vynesla mu tehdy přes šest tisíc liber (přes 180 tisíc korun) a jeho singl Pauper obsadil první místo jamajského hudebního žebříčku.



Na castingu Dalton zazpíval píseň Sorry seems to be the hardest word od Eltona Johna. Všichni čtyři porotci hned horlivě mačkali ano. "Už nikdy nebudu tu píseň vnímat tak, jako do teď," vyjádřil se k jeho vystoupení Louis Tomlinson.



Po vyhlášení vítěze Harris jen klečel na zemi a dokola opakoval: "Vyhrál jsem X Factor. Já právě vyhrál." Tomlinson se následně vyjádřil, že na Daltona nemůže být víc pyšný. "Daltone, podle mě jsi byl evidentní jedničkou soutěže, možná dokonce nejlepším zpěvákem X Factoru vůbec. Výherce získává vedle vysokého obnosu peněz také smlouvu s nahrávací společností Simona Cowella, jenž soutěž založil.



Zpěvák je momentálně aspirantem na "vánoční jedničku" na hudebních příčkách s jeho verzí písně The power of love.

Autor: -ajr-