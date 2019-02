Lešetínský fašank přilákal tisíce lidí. Tématem byl Žlutomodrý Zlín

Tisíce lidí přilákal Lešetínský fašank v centru Zlína. Fašank je regionální název masopustu. Zlínská masopustní veselice se konala již 20. rokem. Jubilejní ročník měl téma Žlutomodrý Zlín, řekla jedna z pořadatelek Zuzana Baťová. Žlutá a modrá jsou barvy Zlína, také tamního fotbalového a hokejového klubu.

Lidé proto často chodili v klubových čepicích či měli klubové šály. Žlutými či modrými stuhami byly nazdobené dětské kočárky. Nechyběly veselé masky, tradičnímu průvodu vévodila velká dračí maska, jejíž tělo pod látkou tvořilo sedm lidí.

Fašank před 20 lety vznikl z akce přátel, sousedů a štamgastů hospůdky v ulici Lešetín I. Na vzniku se podílel i herec a malíř Lubor Tokoš a výtvarník Jiří Váp.

"Myslím, že jsme si nikdo nemysleli, že se to vyvine do této podoby, že to zabere tři ulice a naši akci navštíví průměrně pět tisíc lidí," uvedla Baťová, podle které je s pořádáním akce řada starostí. "Vždycky ale převládá radost. Člověk vypadne ze stereotypu a všedních starostí. Máme z toho dobrý pocit, že se lidé ještě dokážou bavit," uvedla Baťová. Do organizace je zapojeno asi 30 lidí. Při fašanku mohli lidé ochutnat speciality, zabijačku, součástí jsou vystoupení kapel i folklorních souborů.

Další rozšíření akce podle Baťové reálné není. "Byli lidé, kteří se ptali, proč to neděláme někde na náměstí. Ale tohle je Lešetínský fašank, tady to začalo a vznikalo, když nás tady bylo 50. To by už postrádalo smysl," řekla Baťová.

Pořadatelé jsou si podle ní vědomi toho, že akce v centru města je jiná než tradiční masopusty na vesnicích. "Nikdy jsme se nechtěli podobat tradičním fašankům, které dodržují tradice, že musí vodit medvěda a musí tam být smrtka. Náš městský průvod má vždy nějaké téma, nějaká tradice se dodržuje, vždy je pochovávání basy," uvedla Baťová.

Organizátoři by podle ní byli rádi, kdyby se lidé více zapojovali do průvodu. "Kdo to ale zkusí, tak se další rok vrátí a říká, že je to paráda, chodit po sousedech, než se jen dívat z ulice," uzavřela.