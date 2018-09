Letecký den v Líních představil průřez historií letectví

Století československého letectva, sto let samostatného Československa a zároveň sto let od vzniku leteckého oddílu Plzeň připomněl tisícům návštěvníků letecký víkend na letišti v Líních u Plzně. Organizátoři připravili průřez historií letectví od nejstarších strojů až po ukázku moderních armádních stíhaček, sdělil Jan Bečka, předseda Aeroklubu Plzeň Bory, který spolu se spolkem Classic Trainers akci připravil.

"Historie tady dýchá, chtěli jsme to tomu uzpůsobit. Je to postavené na historických letounech a mělo by to alespoň trochu respektovat historii letectví od bleriota až po gripeny," řekl. Aeroklub Plzeň sice sídlí v Líních, nese ale název dnes už zaniklého letiště v Plzni Borech, které bylo vůbec prvním letištěm v Česku. Milovníci historických letounů tak po oba víkendové dny viděli na zemi i ve vzduchu například letoun Bleriot XI, legendární britskou stíhačku z druhé světové války Supermarine Spitfire, ruský letoun Polikarpov Po-2, třímotorové dopravní německé letadlo Junkers Ju-52 vyráběné v 30 až 40. letech 20. století, slavný Lockheed 10A Electra, se kterým v 30. letech minulého století létal Jan Baťa, americké letouny Harvard, Stinson AT 19B Reliant a další. Ukázal se také dvoutrupý těžký stíhací či lehký bombardovací Lockheed P 38 Lightning, který se často nad územím Čech za druhé světové války objevoval jakou hloubkový bombardér.

Kromě historických letounů nad letištěm předvedl svou sestavu přední český akrobatický pilot Petr Kopfstein, seskočili parašutisti na historických padácích a odehrála se také asi půlhodinová ukázka bojů z druhé světové války. Kromě letadel a parašutistů se do ní zapojila i vojenská historická technika a asi sto padesát aktérů.

Letecký den v Líních se naposledy konal v letech 2011 a 2012. Podle Bečky přišlo v sobotu kolem pět a půl tisíce lidí, v neděli byla návštěvnost podobná.