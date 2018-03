Lyžaři ve stylu hippie v rámci akce Moopstock zdolávali jezírko

Desítky lidí ve Skiareálu Malá Úpa na Trutnovsku přihlížely recesistické akci Moopstock. Lyžaři i snowboardisté v převlecích z 60. let a ve zvířecích kostýmech na zasněžené sjezdovce na Pomezních Boudách zdolávali uměle vytvořené jezírko. V krkonošské horské obci se akce koná tradičně na konci sezony. "Zatím to probíhá dobře, účastnil jsem se každého ročníku. Dnes jsem se ještě nevykoupal, ale už se na to chystám," řekl jeden z účastníků akce Radek Holub.

Letošního čtvrtého ročníku se zúčastnilo více než dvacet lidí. Na trať vyráželi někteří opakovaně. Teplota vzduchu se přes den pohybovala několik stupňů nad nulou. "Počasí nám příliš nepřeje, je mlha, ale neprší, ani nesněží. Jsme v polovině závodu a můžeme říci, že tak polovina závodníků se už vykoupala," řekla Bára Chmelíková z maloúpského skiareálu, který akci pořádá společně s obcí a s místní lyžařskou školou.

Na trať s vodní překážkou vyrazil i starosta Malé Úpy Karel Engliš. Také on vodní nádrž nezdolal suchý. "Když jsem tam zahučel, byl to totální šok. Voda je ledová, vždyť je ze Sněžky!" řekl Engliš.

Nápad pořádat každoročně na ukončení zimní sezony tuto akci vznikl u piva. "Chtěli jsme vymyslet něco netradičního, aby to všechny bavilo. A tak vznikl Maloúpský Woodstock, zkráceně Moopstock. Kde jinde než u piva. Naše heslo je Malá Úpa - velká zábava," řekla Chmelíková. Maloúpský Woodstock by měl večer zakončit koncert Michala Prokopa s kapelou Framus Five. "Sezona v našem skiareálu končí Velikonocemi," dodala Chmelíková.

Velikonoční víkend využili k podobným akcím i jinde v Krkonoších. Ve Špindlerově Mlýně bude v neděli akce Velikonoční veselí pokračovat ve Svatém Petru na dojezdu sjezdovek také přejezdem bazénu s vodou na lyžích.