Lyžařská sezona pokračuje. Velká skicentra pojedou i po Velikonocích

Velikonočním víkendem zimní sezona v největších východokrkonošských střediscích ve Skiareálu Špindlerův Mlýn a ve SkiResortu Černá hora - Pec nekončí. V omezené míře si tam budou moci lidé zalyžovat zřejmě ještě v polovině dubna. Na sjezdových tratích hlavních krkonošských skiareálů v Královéhradecké kraji leží stále přes půl metru technického a přírodního sněhu, uvádějí provozovatelé areálů.

"Po Velikonocích přestane jezdit strana Medvědín, Horní Mísečky a provoz budeme dál držet na Hromovce, ve Svatém Petru a na vleku Stoh. Na této straně bude v provozu většina sjezdovek. V tomto rozsahu chceme jezdit určitě i o víkendu 7. a 8. dubna. Pokud bude zájem a budou dobré podmínky, tak bychom rádi udrželi provoz i další týden včetně víkendu 14. a 15. dubna," řekl René Hroneš ze špindlerovského skicentra.

V pěti střediscích SkiResortu Černá hora - Pec pod Sněžkou je stále od 30 do 100 centimetrů sněhu. Také tam po Velikonocích omezení provoz, ale konec zimní sezony to ještě znamenat nebude. "Po 2. dubnu se zastaví areál Velká Úpa a Černá hora. Černá hora se ale ještě rozjede na víkend 7. a 8. dubna. V Peci pojedeme po Velikonocích kontinuálně s tím, že se omezí provoz. Místo 13 kilometrů bude otevřeno 7,7 kilometrů sjezdovek," řekla Zina Plchová ze SkiResrotu Černá hora - Pec. Podle ní by o víkendu 14. a 15. dubna mohly být v provozu ještě vleky a sjezdovky v Peci. "Bude záležet na počasí. Prozatím máme naplánovanou sezonu do 8. dubna," dodala.

V Orlických horách by se po Velikonocích mělo lyžovat v Říčkách. "V pondělí čekáme velkou návštěvnost, protože lidé nechtějí trávit Velikonoce doma. Potom úterý až pátek stojíme a o víkendu 7. a 8. dubna bychom rádi znovu otevřeli. V jakém rozsahu to bude, rozhodneme ve středu. Zatím na to sníh máme, bude záležet i na zájmu lyžařů," řekl Petr Kánský ze Skicentra v Říčkách.

Na Velký pátek a v sobotu v Krkonoších a Orlických horách lyžovaly tisíce lyžařů. Některé areály připravili pro návštěvníky i velikonoční doprovodný program. Třeba ve Špindlerově Mlýně se dnes koná akce Velikonoční veselí, při které nebude chybět průvod masek, rytířský turnaj, koncert hudební skupin či divadlo pro děti. Program pokračuje i zítra ve Svatém Petru na dojezdu sjezdovek, například přejezdem bazénu s vodou na lyžích.