Mushing, to je životní styl, říká závodnice Šediváčkova longu

Druhým dnem pokračuje v Orlických horách extrémní závod psích spřežení Šediváčkův long. Účastní se ho se svojí smečkou severských psů i musherka Jana Holá z Krušných hor. Její spřežení znají i ve Skandinávii nebo v Alpách. Tam všude již absolvovala závody. "Šediváčkův long jezdím od roku 2003. V České republice je to svým způsobem jedinečný závod. Je obtížný hlavně z hlediska terénu, profilu trati. Sněhové podmínky jsou (letos) slušné," řekla třiačtyřicetiletá musherka.

Je jednou z 27 závodnic a závodníků, kteří v úterý v podvečer vyrazili z Deštného v Orlických horách na více než 300 kilometrů dlouhou trasu, 22 z nich jsou musheři. Závod je totiž rozdělen do několika kategorií, od jezdců na horských kolech, přes chodce až po mushery se spřežením. Ti, kteří závod dokončí, zdolají převýšení přes 10 tisíc metrů. Trasa vede z Deštného kolem Kamenného a Sedloňovského vrchu (oba dosahují výšky přes 1000 metrů nad mořem) na hlavní orlickohorský hřeben a po něm přes Šerlich, kolem Malé a Velké Deštné do Orlického Záhoří a přes Luisino údolí zpět do Jedlové, která spadá pod Deštné a kde mají závodníci zázemí.

Ve středu se do závodu zapojilo dalších asi 80 závodníků, kteří absolvují zhruba o sto kilometrů kratší trasu. Závod je rozdělen do několika etap. V noci na sobotu je v plánu bivak ve volné přírodě. "Na bivak pod širým nebem se těším nejvíc. Každý, kdo dělá psy, je duší tak trochu romantik a bivak očekávání romantiky splňuje," řekla Holá, která má za sebou závody v Německu, Rakousku, ale i v Norsku.

Závody psích spřežení - takzvaný mushing - vyžadují tvrdou přípravu. U závodních psů je důležitý trénink, výživa, i původ. Závody kladou nemalé nároky i na mushery. "Žádný musher se nevozí, to je jen laický názor. Jste součásti smečky, pomáháte ostatním psům. Proto i vy musíte mít dobrou fyzičku. Základem všeho je trénink psů. Komunikuji s hlavním psem, který umí zastavit, zpomalit, zatáčet. Lídrem se pes musí narodit a člověk ho umět vybrat," řekla Holá. O psy se stará společně s přítelem, který má také svoji smečku a extrémního závodu se rovněž účastní. "Psi mi dávají vše, je to můj styl života. Většina lidí, co tu je, to cítí podobně. Často si koupí dům někde na samotě, mimo vesnici. Není to tak, že čekáte, až se vám přizpůsobí psi, musíte se přizpůsobit vy jim," dodala Holá.

Závodu se letos účastní celkem asi 700 tažných psů a zhruba 120 závodníků z osmi evropských zemí. Konec je naplánován na sobotu.