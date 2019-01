Muzeum MHD ve Střešovicích se návštěvníkům otevře i v zimní víkendy

Pražský dopravní podnik (DPP) otevře návštěvníkům muzeum MHD umístěné ve vozovně ve Střešovicích také o zimních víkendech. Důvodem je velký počet zájemců o jeho návštěvu. Otevřeno bude v soboty a neděle od 5. ledna do 31. března vždy od 09.00 do 17.00. Sdělila to mluvčí DPP Aneta Řehková. V zimních měsícich otevře muzeum vůbec poprvé. K vidění v něm jsou vozy MHD i řada dokumentů vztahujících se k pražské hromadné dopravě. Muzeum provozuje DPP, který je největší městskou firmou.

Poprvé se lidem otevře v sobotu 5. ledna v 09.00. Návštěvníci si budou moci prohlédnout více než čtyři desítky historických vozidel a mnoho dalších exponátů jako modely, fotografie, historické dokumenty, jízdenky nebo plánky.

Vzhledem k tomu, že v zimě je mimo provoz historická linka 41, DPP se rozhodl vypravit historickou tramvaj typu T, která vyjede v sobotu 5. a v neděli 6. ledna na lince číslo 2.

Muzeum v historické tramvajové vozovně ve Střešovicích funguje od roku 1993. Budova vozovny postavená v roce 1909 byla v roce 1991 vyhlášena technickou památkou. V běžném provozu byla do roku 1992, kdy byla přestavěna na muzeum.