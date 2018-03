Na Brněnské přehradě diváci uvidí tři soutěžní ohňostroje

Diváci letos uvidí na Brněnské přehradě tři soutěžní ohňostroje během 21. ročníku festivalu Ignis Brunensis, a to od tvůrců z Polska, Rumunska a Francie. Vzhledem ke stoletému výročí Československa mají ohňostrůjci letos povinnost zapracovat do prvních dvou minut nějaký československý motiv do celkového designu a hudebního doprovodu, uvedl za organizátory Ondřej Morávek ze společnosti Snip&Co.

Čeští tvůrci z Flash Barrandov SFX letos předvedou pouze úvodní exhibici na přehradě 2. června. Půjde také o letošní úvodní ohňostroj, protože se nebude konat prolog na Špilberku. Soutěžní přehlídky se uskuteční 6., 9. a 13. června a na epilog se mohou zájemci těšit 16. června, kdy se světla rozsvítí nad Špilberkem. "Tvůrci letos do předehry musí zakomponovat Karneval od Antonína Dvořáka. Československému výročí bude věnovaný také celý epilog," řekl Morávek.

"Loni jsme rozšířili digitální odpalovací systém, který umožnil během 17 minut uskutečnit zhruba 1800 odpalů a i letos se mohou diváci těšit na stejnou přehlídku, která bývá jen na největších světových festivalech," uvedl Morávek.

Letošním ročníkem startuje také pětiletý cyklus, kdy si vítěz vybojuje právo účasti na jubilejním 25. ročníku v roce 2022, kde budou soutěžit vítězové z let 2018 až 2021.

Vstupné na volné plochy je jako každý rok zdarma a poblíž přístaviště bude placená VIP zóna, kam je možné si vstupenky koupit od 9. dubna prostřednictvím Turistického a informačního centra města Brna.

Součástí třítýdenního festivalu, který potrvá v Brně od 25. května do 17. června, je řada dalších výstav, zábavních a kulturních akcí. V ulicích Brna lidé uvidí připomínku 100 let leteckého průmyslu v Československu a 40 let československé kosmonautiky. Na náměstí Svobody a na Moravském náměstí budou současná i historická letadla.

Brněnský dopravní podnik nachystal na 16. a 17. června dopravní nostalgii s jízdami historických vozidel a dnem otevřených dveří ve vozovně Medlánky. Festival chystá také Městské divadlo Brno, uskuteční se slet sokolských žup a mnohé další akce. V podobném termínu se chystá na výstavišti také festival Re:publika.